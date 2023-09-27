https://ria.ru/20230927/toplivo-1898981473.html
Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России
Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 27.09.2023
Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России
Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:46
2023-09-27T15:46
2023-09-27T16:38
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент.Он отметил, что экономика компаний важна для государства. По его словам, "это курица, которая приносит золотые яйца". К компаниям необходимо бережно относиться, но реагировать на происходящие события нужно более оперативно, заключил Путин.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.По его словам, нужно заблаговременно искать решения проблем."Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
https://ria.ru/20230923/toplivo-1898146339.html
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"Меры приняты, а цены растут" – Путин о ситуации с топливом в России
Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-09-27T15:46
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России
Путин: реакция на ситуацию с топливом в России должна быть более оперативной
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент.
В Госдуме назвали меру, способную стабилизировать цены на топливо
Он отметил, что экономика компаний важна для государства. По его словам, "это курица, которая приносит золотые яйца". К компаниям необходимо бережно относиться, но реагировать на происходящие события нужно более оперативно, заключил Путин.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
По его словам, нужно заблаговременно искать решения проблем.
«
"Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России