https://ria.ru/20230927/toplivo-1898981473.html

Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России

Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 27.09.2023

Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России

Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:46

2023-09-27T15:46

2023-09-27T16:38

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент.Он отметил, что экономика компаний важна для государства. По его словам, "это курица, которая приносит золотые яйца". К компаниям необходимо бережно относиться, но реагировать на происходящие события нужно более оперативно, заключил Путин.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.По его словам, нужно заблаговременно искать решения проблем."Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он.Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

https://ria.ru/20230923/toplivo-1898146339.html

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"Меры приняты, а цены растут" – Путин о ситуации с топливом в России Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-09-27T15:46 true PT0M58S

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россия, экономика, владимир путин