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Путин потребовал разобраться с ценами на топливо - РИА Новости, 27.09.2023
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15:44 27.09.2023 (обновлено: 16:37 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/toplivo-1898980262.html
Путин потребовал разобраться с ценами на топливо
Путин потребовал разобраться с ценами на топливо - РИА Новости, 27.09.2023
Путин потребовал разобраться с ценами на топливо
Власти и нефтяные компании должны более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:44
2023-09-27T16:37
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Власти и нефтяные компании должны более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо, заявил Владимир Путин на совещании с правительством."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", — подчеркнул президент.Он отметил, что к предприятиям нужно относиться бережно, но происходящее требует более оперативной реакции."Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", — пояснил Путин.Правительство и компании преследуют разные цели, отметил глава государства. Нефтяники хотят получить максимальную прибыль, поэтому отправляют продукцию на экспорт."Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", — указал президент.Он напомнил, что власти вводили ограничительные меры и в других отраслях, в частности по удобрениям. Везде есть своя специфика, но большой разницы нет, нужно лишь вовремя принимать решения, подчеркнул Путин.Стоимость бензина Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду второй день подряд росла почти на два процента после недельного падения.Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Минэнерго ожидает, что это позволит остановить серый экспорт и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html
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"Меры приняты, а цены растут" – Путин о ситуации с топливом в России
Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, аи-92, аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, АИ-92, АИ-95
Путин потребовал разобраться с ценами на топливо

Путин потребовал от правительства разобраться с ценами на бензин и дизтопливо

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Власти и нефтяные компании должны более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.
«
"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", — подчеркнул президент.
Он отметил, что к предприятиям нужно относиться бережно, но происходящее требует более оперативной реакции.
"Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", — пояснил Путин.
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Правительство и компании преследуют разные цели, отметил глава государства. Нефтяники хотят получить максимальную прибыль, поэтому отправляют продукцию на экспорт.
«
"Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", — указал президент.
Он напомнил, что власти вводили ограничительные меры и в других отраслях, в частности по удобрениям. Везде есть своя специфика, но большой разницы нет, нужно лишь вовремя принимать решения, подчеркнул Путин.
Стоимость бензина Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду второй день подряд росла почти на два процента после недельного падения.
Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Минэнерго ожидает, что это позволит остановить серый экспорт и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинАИ-92АИ-95
 
 
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