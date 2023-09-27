https://ria.ru/20230927/stolknovenie-1898863282.html

В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек

В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек - РИА Новости, 27.09.2023

В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек

Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки на реке Волга в Саратове, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T07:13

2023-09-27T07:13

2023-09-27T07:21

происшествия

саратов

гагаринский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки на реке Волга в Саратове, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин. "По предварительным данным, в 4.32 (3.32 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга произошло столкновение катера и резиновой лодки. В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230927/proisshestvie-1898858779.html

саратов

гагаринский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, гагаринский район, россия