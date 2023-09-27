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В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек - РИА Новости, 27.09.2023
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07:13 27.09.2023 (обновлено: 07:21 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/stolknovenie-1898863282.html
В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек
В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек - РИА Новости, 27.09.2023
В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек
Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки на реке Волга в Саратове, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:13
2023-09-27T07:21
происшествия
саратов
гагаринский район
россия
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки на реке Волга в Саратове, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин. "По предварительным данным, в 4.32 (3.32 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга произошло столкновение катера и резиновой лодки. В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
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происшествия, саратов, гагаринский район, россия
Происшествия, Саратов, Гагаринский район, Россия
В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек

В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки на реке Волга в Саратове, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.
"По предварительным данным, в 4.32 (3.32 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга произошло столкновение катера и резиновой лодки. В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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ПроисшествияСаратовГагаринский районРоссия
 
 
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