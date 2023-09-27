https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899028420.html

В Дагестане формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации

В Дагестане формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации - РИА Новости, 27.09.2023

В Дагестане формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации

Добровольческий батальон "Каспий" формируется в Дагестане для участия в специальной военной операции (СВО), сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:30

2023-09-27T18:30

2023-09-27T18:30

специальная военная операция на украине

сергей меликов

россия

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Добровольческий батальон "Каспий" формируется в Дагестане для участия в специальной военной операции (СВО), сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Меликов. "В настоящее время по инициативе ряда общественных объединений нашей республики ведется формирование добровольческого батальона "Каспий". Считаю это начинание очень важным, благородным и символичным", – говорит Меликов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. Он отметил, что в период, когда "нашей стране приходится защищать свой суверенитет, отстаивать подлинные человеческие и гражданские ценности в противостоянии с нацизмом и коллективным Западом", дагестанцы проявляют себя с самой лучшей стороны, одни героически участвуют в СВО, другие помогают общему делу, собирая и отправляя тонны гуманитарных грузов. "Но еще многие и многие стремятся оказать действенную помощь нашим бойцам, исполняющим свой долг. Такое добровольное осознанное решение нельзя не ценить. Это заслуживает огромного уважения. Добровольческие дружины, батальоны сегодня создаются по всей нашей стране… Уверен, будущие бойцы добровольческого батальона "Каспий" станут примером настоящего патриотизма и самоотверженного служения Родине", – добавил руководитель республики.

россия

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сергей меликов, россия