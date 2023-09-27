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Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что на авдеевском направлении улучшены позиции, увеличена серая зона в районе Красногоровки, улучшены... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:34
2023-09-27T17:34
2023-09-27T17:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
киев
денис пушилин
в мире
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что на авдеевском направлении улучшены позиции, увеличена серая зона в районе Красногоровки, улучшены позиции и в западной части Марьинки."Что касается авдеевского направления, мы видим... улучшение позиций. Увеличена серая зона в районе населенного пункта Красногоровка порядка 150 метров. Марьинка: улучшение позиций нашего подразделения в западной части населенного пункта", - заявил Пушилин в опубликованном им видеообращении.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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донецкая народная республика, красногоровка, киев, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Киев, Денис Пушилин, В мире
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском направлении