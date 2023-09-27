https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898994948.html

Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации

Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации - РИА Новости, 27.09.2023

Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации

Липецкие чиновники в рамках оптимизации автопарка передадут 40 автомобилей повышенной проходимости военнослужащим в зоне спецоперации, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

надежные люди

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Липецкие чиновники в рамках оптимизации автопарка передадут 40 автомобилей повышенной проходимости военнослужащим в зоне спецоперации, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Машины уже на стоянке. Сегодня посмотрели, в каком они состоянии. Больше 40 авто готовим к отправке… Мы не просто взяли и решили отобрать транспорт у чиновников. Это назревшее решение. Оптимизируем автопарк, снижаем нагрузку на бюджет, повышаем контроль", — сообщил Артамонов. Глава региона отметил, что чиновники не всегда используют автопарк рационально. Поэтому автомобили повышенной проходимости отправят в зону СВО, остальные выставят на торги, а деньги передадут в бюджет. "Дальше будем смотреть, как используются оставшиеся автомобили – объединим их в единый автопарк. Обсуждаем проект по созданию электротакси, которым смогут пользоваться и госслужащие", — добавил губернатор. Правительство Липецкой области планировало закупку партии российских электрокаров на заводе Evolute местной компании "Моторинвест".

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html

липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов