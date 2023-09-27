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Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации
Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации - РИА Новости, 27.09.2023
Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации
Липецкие чиновники в рамках оптимизации автопарка передадут 40 автомобилей повышенной проходимости военнослужащим в зоне спецоперации, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:36
2023-09-27T16:36
2023-09-27T16:36
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липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Липецкие чиновники в рамках оптимизации автопарка передадут 40 автомобилей повышенной проходимости военнослужащим в зоне спецоперации, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Машины уже на стоянке. Сегодня посмотрели, в каком они состоянии. Больше 40 авто готовим к отправке… Мы не просто взяли и решили отобрать транспорт у чиновников. Это назревшее решение. Оптимизируем автопарк, снижаем нагрузку на бюджет, повышаем контроль", — сообщил Артамонов. Глава региона отметил, что чиновники не всегда используют автопарк рационально. Поэтому автомобили повышенной проходимости отправят в зону СВО, остальные выставят на торги, а деньги передадут в бюджет. "Дальше будем смотреть, как используются оставшиеся автомобили – объединим их в единый автопарк. Обсуждаем проект по созданию электротакси, которым смогут пользоваться и госслужащие", — добавил губернатор. Правительство Липецкой области планировало закупку партии российских электрокаров на заводе Evolute местной компании "Моторинвест".
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РИА Новости
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общество, липецкая область, игорь артамонов
Надежные люди, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область передаст 40 автомобилей в зону спецоперации
Артамонов: липецкие чиновники передадут 40 автомобилей в зону спецоперации
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости.
Липецкие чиновники в рамках оптимизации автопарка передадут 40 автомобилей повышенной проходимости военнослужащим в зоне спецоперации, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале
.
"Машины уже на стоянке. Сегодня посмотрели, в каком они состоянии. Больше 40 авто готовим к отправке… Мы не просто взяли и решили отобрать транспорт у чиновников. Это назревшее решение. Оптимизируем автопарк, снижаем нагрузку на бюджет, повышаем контроль", — сообщил Артамонов.
Глава региона отметил, что чиновники не всегда используют автопарк рационально. Поэтому автомобили повышенной проходимости отправят в зону СВО, остальные выставят на торги, а деньги передадут в бюджет.
"Дальше будем смотреть, как используются оставшиеся автомобили – объединим их в единый автопарк. Обсуждаем проект по созданию электротакси, которым смогут пользоваться и госслужащие", — добавил губернатор.
Правительство Липецкой области
планировало закупку партии российских электрокаров на заводе Evolute местной компании "Моторинвест".
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