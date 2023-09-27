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Житель Пермского края отправил бойцам в зону СВО мед с собственной пасеки
Житель Пермского края отправил бойцам в зону СВО мед с собственной пасеки - РИА Новости, 27.09.2023
Житель Пермского края отправил бойцам в зону СВО мед с собственной пасеки
Житель Пермского края привез полученный на своей пасеке мёд для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:09
2023-09-27T16:09
2023-09-27T16:38
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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Житель Пермского края привез полученный на своей пасеке мёд для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает гуманитарный центр региона. "Благодарим Мельникова Виктора Евгеньевича. Он привëз 13 литров мëда с собственной пасеки, которая находится в Кунгурском муниципальном округе", — говорится в сообщении.В центре добавили, что за прошлую неделю увезли бойцам в зону проведения СВО более 14 тонн гуманитарного груза. По данным краевых властей, военнослужащим в качестве поддержки из региона направлено более 1360 тонн необходимых вещей. В 17 воинских частей мобилизованным пермякам еженедельно направляется местная свежая пресса. Кроме того, с начала мая жители Пермского края через "Почту России" отправили в зону СВО более 1300 посылок.
https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html
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общество, пермский край, почта россии
Надежные люди, Общество, Пермский край, Почта России
Житель Пермского края отправил бойцам в зону СВО мед с собственной пасеки
Житель Пермского края отправил бойцам в зону СВО мед с собственной пасеки