https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898873608.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:26
2023-09-27T17:26
2023-09-27T17:26
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 14 атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 108 районов скопления живой силы и техники противника. Уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта и склад боеприпасов. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 19 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотник, 438 зенитных ракетных комплексов, 1155 реактивных систем залпового огня, 12 170 танков и других бронемашин, 6557 орудий полевой артиллерии и 13 499 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 сентября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 14 атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 108 районов скопления живой силы и техники противника. Уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта и склад боеприпасов. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 19 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотник, 438 зенитных ракетных комплексов, 1155 реактивных систем залпового огня, 12 170 танков и других бронемашин, 6557 орудий полевой артиллерии и 13 499 единиц автомобильной техники.