https://ria.ru/20230927/sotrudniki-1898862032.html

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2023

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в 24-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

галина кожина

новости агентства

риа новости

россия сегодня

ассоциация менеджеров россии

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в 24-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru.В пятёрке лидеров среди коллег в отрасли – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор Дирекции по персоналу Евгения Солодова, директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров. Сотрудники были отмечены в номинациях "Директор по корпоративному управлению", "Директор по общественным и корпоративным связям", "Директор по информационным технологиям" и "Директор по персоналу" соответственно.В рейтинг также вошла директор Дирекции государственных проектов Елена Давыдова, отмеченная в номинации "Директор по отношениям с органами власти".Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" — проект Ассоциации менеджеров, который публикуется ежегодно на страницах газеты "Коммерсантъ". Является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстояло оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.Официальный классификатор рейтинга в 2023 году включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – "Директор по цифровой трансформации". Позиция "Директор по корпоративной социальной ответственности" представлена в рейтинге этого года более расширенным функционалом, включающим устойчивое развитие, — "Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности". Также отдельным блоком в классификаторе рейтинга выделены "Коммуникационные и рекламные агентства".Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсантъ". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью."Россия сегодня" — ведущая международная медиагруппа, представляющая линейку информационных ресурсов – лидеров в своих областях. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20230911/premiya-1895429865.html

https://ria.ru/20230628/sotrudnichestvo-1880849350.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

галина кожина, новости агентства, риа новости, россия сегодня, ассоциация менеджеров россии