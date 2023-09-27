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Франция усилит сотрудничество с Арменией в сфере обороны - РИА Новости, 27.09.2023
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18:06 27.09.2023 (обновлено: 22:00 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899023356.html
Франция усилит сотрудничество с Арменией в сфере обороны
Франция усилит сотрудничество с Арменией в сфере обороны - РИА Новости, 27.09.2023
Франция усилит сотрудничество с Арменией в сфере обороны
Франция намерена назначить военного атташе в Ереване и открыть консульство в Сюникской области Армении, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна, выступая в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:06
2023-09-27T22:00
франция
азербайджан
армения
катрин колонна
эммануэль макрон
хикмет гаджиев
в мире
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Франция намерена назначить военного атташе в Ереване и открыть консульство в Сюникской области Армении, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна, выступая в Нацсобрании Франции. "Мы усилим наше сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване. Также мы вскоре откроем наше консульство в Сюникской области", - заявила министр. Ранее французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция "внимательно следит за вопросом сохранения территориальной целостности Армении". Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
https://ria.ru/20230925/armeniya-1898470120.html
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франция, азербайджан, армения, катрин колонна, эммануэль макрон, хикмет гаджиев, в мире
Франция, Азербайджан, Армения, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, Хикмет Гаджиев, В мире
Франция усилит сотрудничество с Арменией в сфере обороны

Глава МИД Франции Колонна заявила о планах назначить военного атташе в Ереване

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Франция намерена назначить военного атташе в Ереване и открыть консульство в Сюникской области Армении, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна, выступая в Нацсобрании Франции.
"Мы усилим наше сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване. Также мы вскоре откроем наше консульство в Сюникской области", - заявила министр.
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Ранее французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция "внимательно следит за вопросом сохранения территориальной целостности Армении".
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно. Со своей стороны пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян во второй половине дня 27 сентября сообщила журналистам, что из Карабаха в Армению переехали более 50 тысяч жителей. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
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ФранцияАзербайджанАрменияКатрин КолоннаЭммануэль МакронХикмет ГаджиевВ мире
 
 
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