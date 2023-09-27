https://ria.ru/20230927/soboleznovaniya-1898922696.html

В МИД России выразили соболезнования близким погибших при взрыве в Карабахе

В МИД России выразили соболезнования близким погибших при взрыве в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2023

В МИД России выразили соболезнования близким погибших при взрыве в Карабахе

Москва выражает соболезнования близким погибших в результате взрыва бензохранилища в Карабахе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:49

2023-09-27T12:49

2023-09-27T12:49

ситуация в нагорном карабахе

мария захарова

степанакерт

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва выражает соболезнования близким погибших в результате взрыва бензохранилища в Карабахе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы видим, что ситуация в Нагорном Карабахе остается непростой. Прежде всего, хотели бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта. Всем пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", — сказала Захарова. Она добавила, что российские миротворцы приняли самое активное участие в ликвидации пожара и оказании помощи раненым жителям, включая их эвакуацию. "Продолжим прилагать все усилия в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения", - резюмировала Захарова.На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. По последним данным, в результате взрыва погибли 68 человек. В Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230925/mirotvortsy-1898578008.html

https://ria.ru/20230927/armeniya-1898901407.html

степанакерт

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, мария захарова, степанакерт, нагорный карабах, в мире