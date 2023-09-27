https://ria.ru/20230927/sdelka-1898860300.html
Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке
Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 27.09.2023
Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке
Подвижек в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, Турция и ООН находятся в координации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:13
2023-09-27T06:13
2023-09-27T08:39
россия
турция
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владимир путин
сергей лавров
зерновая сделка
оон
в мире
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АНКАРА, 27 сен — РИА Новости. Подвижек в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, Турция и ООН находятся в координации, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "На данный момент нет", — сообщил собеседник агентства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал президент Владимир Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Глава МИД Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230927/turtsiya-1898859905.html
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россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, зерновая сделка, оон, в мире
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Зерновая сделка, ООН, В мире
Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке
Переговоры по возобновлению зерновой сделки пока не продвигаются