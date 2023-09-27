https://ria.ru/20230927/sdelka-1898860300.html

Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке

Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 27.09.2023

Источник заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке

Подвижек в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, Турция и ООН находятся в координации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:13

2023-09-27T06:13

2023-09-27T08:39

россия

турция

украина

владимир путин

сергей лавров

зерновая сделка

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости. Подвижек в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, Турция и ООН находятся в координации, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "На данный момент нет", — сообщил собеседник агентства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал президент Владимир Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Глава МИД Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.

https://ria.ru/20230927/turtsiya-1898859905.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, зерновая сделка, оон, в мире