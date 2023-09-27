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Мурашко рассказал о ситуации с тест-полосками для глюкометров в России - РИА Новости, 27.09.2023
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17:44 27.09.2023 (обновлено: 17:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/rossiya-1899018799.html
Мурашко рассказал о ситуации с тест-полосками для глюкометров в России
Мурашко рассказал о ситуации с тест-полосками для глюкометров в России - РИА Новости, 27.09.2023
Мурашко рассказал о ситуации с тест-полосками для глюкометров в России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России производится достаточное количество тест-полосок для глюкометров, всего в стране зарегистрированы четыре... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:44
2023-09-27T17:55
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России производится достаточное количество тест-полосок для глюкометров, всего в стране зарегистрированы четыре прибора для измерения уровня глюкозы, еще два отечественных прибора в процессе разработки. "Непосредственно тест-полоски, которые для глюкометров, которые разово определяют, их достаточно производится сегодня в Российской Федерации и рынок обеспечен, мониторинг глюкозы, это приборы, которые постоянно снимают, их сегодня зарегистрировано четыре и два отечественных разрабатывается сейчас, пока это зарубежного производства, два из которых из дружественных стран", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава Минздрава также пообещал президенту, что в первом квартале на клинические исследования выйдут новые глюкометры. "Были определенные сложности, поэтому Росздравнадзором было зарегистрировано еще два прибора для того, чтобы обеспечить стабильность рынка. Сегодня, по данным Росздравнадзора, это обеспечено, и есть заявки на регистрацию еще сейчас. Мы видим, что ситуация сейчас выровнялась", - заключил Мурашко.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мурашко рассказал о ситуации с тест-полосками для глюкометров в России

Мурашко: в России производят достаточное количество тест-полосок для глюкометров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России производится достаточное количество тест-полосок для глюкометров, всего в стране зарегистрированы четыре прибора для измерения уровня глюкозы, еще два отечественных прибора в процессе разработки.
"Непосредственно тест-полоски, которые для глюкометров, которые разово определяют, их достаточно производится сегодня в Российской Федерации и рынок обеспечен, мониторинг глюкозы, это приборы, которые постоянно снимают, их сегодня зарегистрировано четыре и два отечественных разрабатывается сейчас, пока это зарубежного производства, два из которых из дружественных стран", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Глава Минздрава также пообещал президенту, что в первом квартале на клинические исследования выйдут новые глюкометры.
"Были определенные сложности, поэтому Росздравнадзором было зарегистрировано еще два прибора для того, чтобы обеспечить стабильность рынка. Сегодня, по данным Росздравнадзора, это обеспечено, и есть заявки на регистрацию еще сейчас. Мы видим, что ситуация сейчас выровнялась", - заключил Мурашко.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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