https://ria.ru/20230927/rossiya-1898945265.html

Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран

Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран - РИА Новости, 27.09.2023

Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в Каире принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:55

2023-09-27T13:55

2023-09-27T15:00

египет

россия

в мире

каир (город)

абдель фаттах ас-сиси

николай патрушев

брикс

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в Каире принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области. Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС. Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем", - говорится в сообщении.Накануне в Каире прошли российско-египетские консультации по безопасности. Консультации провели Патрушев, советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и советник главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффар с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.Подробно обсуждались планы сотрудничества в сфере финансовой безопасности, по линии спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области международной и региональной безопасности.В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне. Патрушев отметил важную роль Египта в урегулировании конфликтов в разных странах - в том числе в Сирии, Ливии и Судане. Также затрагивалась ситуация вокруг Украины. Секретарь СБ РФ выразил признательность египетским партнерам за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины. Россия приветствует отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму вопреки серьезному давлению на Египет со стороны американцев и европейцев, отметил Патрушев.Кроме того, на консультациях затрагивались некоторые направления экономического сотрудничества двух стран, в том числе в области атомной энергетики и финансово-банковской сфере.

https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html

https://ria.ru/20230926/smi-1898764585.html

египет

россия

каир (город)

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египет, россия, в мире, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, николай патрушев, брикс