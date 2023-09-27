https://ria.ru/20230927/rossiya-1898945265.html
Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран
Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран - РИА Новости, 27.09.2023
Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в Каире принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:55
2023-09-27T13:55
2023-09-27T15:00
египет
россия
в мире
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
николай патрушев
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898961033_0:25:557:338_1920x0_80_0_0_2055722017cb13c1fda336becb1a232d.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в Каире принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области. Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС. Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем", - говорится в сообщении.Накануне в Каире прошли российско-египетские консультации по безопасности. Консультации провели Патрушев, советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и советник главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффар с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.Подробно обсуждались планы сотрудничества в сфере финансовой безопасности, по линии спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области международной и региональной безопасности.В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне. Патрушев отметил важную роль Египта в урегулировании конфликтов в разных странах - в том числе в Сирии, Ливии и Судане. Также затрагивалась ситуация вокруг Украины. Секретарь СБ РФ выразил признательность египетским партнерам за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины. Россия приветствует отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму вопреки серьезному давлению на Египет со стороны американцев и европейцев, отметил Патрушев.Кроме того, на консультациях затрагивались некоторые направления экономического сотрудничества двух стран, в том числе в области атомной энергетики и финансово-банковской сфере.
https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html
https://ria.ru/20230926/smi-1898764585.html
египет
россия
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898961033_142:0:599:343_1920x0_80_0_0_863931fb39ed1281527262f6ba12b41d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, в мире, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, николай патрушев, брикс
Египет, Россия, В мире, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Николай Патрушев, БРИКС
Патрушев и президент Египта обсудили вопросы взаимодействия двух стран
Патрушев и президент Египта обсудили вопросы безопасности и экономики
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду в Каире принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила пресс-служба аппарата СБ
РФ.
"Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области. Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС. Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем", - говорится в сообщении.
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Накануне в Каире прошли российско-египетские консультации по безопасности. Консультации провели Патрушев, советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и советник главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффар с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.
Подробно обсуждались планы сотрудничества в сфере финансовой безопасности, по линии спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области международной и региональной безопасности.
В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне. Патрушев отметил важную роль Египта в урегулировании конфликтов в разных странах - в том числе в Сирии, Ливии и Судане. Также затрагивалась ситуация вокруг Украины. Секретарь СБ РФ выразил признательность египетским партнерам за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины. Россия приветствует отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму вопреки серьезному давлению на Египет со стороны американцев и европейцев, отметил Патрушев.
Кроме того, на консультациях затрагивались некоторые направления экономического сотрудничества двух стран, в том числе в области атомной энергетики и финансово-банковской сфере.
СМИ: Египет закупит миллион тонн российской пшеницы