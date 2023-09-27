https://ria.ru/20230927/rekonstruktsiya-1899011407.html
Союзное государство выделит средства на реконструкцию Брестской крепости
Союзное государство выделит средства на реконструкцию Брестской крепости - РИА Новости, 27.09.2023
Союзное государство выделит средства на реконструкцию Брестской крепости
Из бюджета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России выделят 450 миллионов рублей на второй этап реконструкции мемориального комплекса "Брестская крепость", РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:27
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Из бюджета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России выделят 450 миллионов рублей на второй этап реконструкции мемориального комплекса "Брестская крепость", сообщил журналистам председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов. "На Брестскую крепость на 2024 год выделяется 450 миллионов на второй этап. Это хорошие деньги", - сказал Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области.
https://ria.ru/20230927/remont-1899009989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия