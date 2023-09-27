https://ria.ru/20230927/registratsiya-1899054519.html

Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак

Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак - РИА Новости, 27.09.2023

Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак

Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:40

2023-09-27T20:40

2023-09-27T20:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Регистрацию уже прошли более двух тысяч собак. Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным ведомства, животное, достигшее трехмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 календарных дней. Если питомцу больше трех месяцев, на регистрацию есть полгода, начиная с 1 сентября. При этом пройти процедуру необходимо каждой собаке, регистрация других животных проходит по желанию хозяина.

https://ria.ru/20230907/sobaki-1894773275.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов