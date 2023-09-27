https://ria.ru/20230927/registratsiya-1899054519.html
Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак
Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак - РИА Новости, 27.09.2023
Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак
Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:40
2023-09-27T20:40
2023-09-27T20:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822191846_0:400:2929:2048_1920x0_80_0_0_136a5a41f44654e2d452ad031e41d8cf.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Регистрацию уже прошли более двух тысяч собак. Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным ведомства, животное, достигшее трехмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 календарных дней. Если питомцу больше трех месяцев, на регистрацию есть полгода, начиная с 1 сентября. При этом пройти процедуру необходимо каждой собаке, регистрация других животных проходит по желанию хозяина.
https://ria.ru/20230907/sobaki-1894773275.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822191846_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_26faaa63e5a4ffe3660fb86ea264f0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Регистрацию уже прошли более двух тысяч собак. Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца", - рассказал Филимонов
, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.
По данным ведомства, животное, достигшее трехмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 календарных дней. Если питомцу больше трех месяцев, на регистрацию есть полгода, начиная с 1 сентября. При этом пройти процедуру необходимо каждой собаке, регистрация других животных проходит по желанию хозяина.
Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91%