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Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
20:40 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/registratsiya-1899054519.html
Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак
Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак - РИА Новости, 27.09.2023
Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак
Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:40
2023-09-27T20:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Регистрацию уже прошли более двух тысяч собак. Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным ведомства, животное, достигшее трехмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 календарных дней. Если питомцу больше трех месяцев, на регистрацию есть полгода, начиная с 1 сентября. При этом пройти процедуру необходимо каждой собаке, регистрация других животных проходит по желанию хозяина.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Обязательную регистрацию в Подмосковье прошли уже более двух тысяч собак

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМужчина с собаками прогуливается в сквере
Мужчина с собаками прогуливается в сквере - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мужчина с собаками прогуливается в сквере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обязательную регистрацию домашних животных в Подмосковье уже прошли более двух тысяч собак, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Регистрацию уже прошли более двух тысяч собак. Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.
По данным ведомства, животное, достигшее трехмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 календарных дней. Если питомцу больше трех месяцев, на регистрацию есть полгода, начиная с 1 сентября. При этом пройти процедуру необходимо каждой собаке, регистрация других животных проходит по желанию хозяина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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