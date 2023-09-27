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Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97% - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:19 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/raps-1899007900.html
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97% - РИА Новости, 27.09.2023
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:19
2023-09-27T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Культурой засеяно 9,5 тысячи гектаров земли, что составляет 97% от плана. Кроме того, уборка рапса, который вырос в этом году, уже полностью завершена. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, рапс применяют для производства как пищевых, так и технических масел. Из рапса также получают силос, сенаж, травяную муку. Культура считается прекрасным медоносом. Кроме того, рапс улучшает структуру почвы благодаря своей корневой системе, которая рыхлит землю и усваивает нитраты.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосев рапса
Посев рапса - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Посев рапса . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Культурой засеяно 9,5 тысячи гектаров земли, что составляет 97% от плана. Кроме того, уборка рапса, который вырос в этом году, уже полностью завершена. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По данным ведомства, рапс применяют для производства как пищевых, так и технических масел. Из рапса также получают силос, сенаж, травяную муку. Культура считается прекрасным медоносом. Кроме того, рапс улучшает структуру почвы благодаря своей корневой системе, которая рыхлит землю и усваивает нитраты.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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