https://ria.ru/20230927/raps-1899007900.html

Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%

Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97% - РИА Новости, 27.09.2023

Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%

Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:19

2023-09-27T17:19

2023-09-27T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Культурой засеяно 9,5 тысячи гектаров земли, что составляет 97% от плана. Кроме того, уборка рапса, который вырос в этом году, уже полностью завершена. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, рапс применяют для производства как пищевых, так и технических масел. Из рапса также получают силос, сенаж, травяную муку. Культура считается прекрасным медоносом. Кроме того, рапс улучшает структуру почвы благодаря своей корневой системе, которая рыхлит землю и усваивает нитраты.

https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов