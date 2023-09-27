https://ria.ru/20230927/raps-1899007900.html
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97% - РИА Новости, 27.09.2023
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%
Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:19
2023-09-27T17:19
2023-09-27T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872763692_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d8f682dcecb3694fb480b0e5d985a41.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сев озимого рапса в Подмосковье завершили на 97%, всего на территории региона культурами засеяно около 10 тысяч гектаров земли, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Культурой засеяно 9,5 тысячи гектаров земли, что составляет 97% от плана. Кроме того, уборка рапса, который вырос в этом году, уже полностью завершена. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, рапс применяют для производства как пищевых, так и технических масел. Из рапса также получают силос, сенаж, травяную муку. Культура считается прекрасным медоносом. Кроме того, рапс улучшает структуру почвы благодаря своей корневой системе, которая рыхлит землю и усваивает нитраты.
https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872763692_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba91f86009e156245954eb2460b2e312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов