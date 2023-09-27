https://ria.ru/20230927/putin-1898965357.html
Путин проведет встречу с избранными главами субъектов России
Путин проведет встречу с избранными главами субъектов России - РИА Новости, 27.09.2023
Путин проведет встречу с избранными главами субъектов России
Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов России, во встрече примут участие главы 26... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:08
2023-09-27T15:08
2023-09-27T15:13
политика
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов России, во встрече примут участие главы 26 регионов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого сентября Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации. Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.Как уточняется, в этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.
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политика, россия
Путин проведет встречу с избранными главами субъектов России
Путин проведет встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов России