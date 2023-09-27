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Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить, если готовить обед дома

Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить, если готовить обед дома - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить, если готовить обед дома

Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, если приготовить дома популярные национальные блюда, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5 и геосервиса... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T00:51

2023-09-27T00:51

2023-09-27T00:51

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить, если приготовить дома популярные национальные блюда, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5 и геосервиса "2ГИС", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики подсчитали стоимость классического обеда в кафе и ресторанах Италии, Узбекистана, Японии и Грузии, а также выяснили, во сколько обойдутся эти национальные блюда при самостоятельном приготовлении в РФ.Ожидаемо оказалось, что устраивать дегустацию выгоднее у себя дома.В частности, в типичный итальянский обед включает пасту карбонара, салат капрезе и тирамису. В Италии такой набор в среднем стоит 29 евро, или почти три тысячи рублей. "Россияне могут отведать средиземноморскую кухню дома за 353 рубля. Экономия — 91 процент", — указали аналитики.В Грузии застолье с харчо, хачапури и хинкали обойдется в 26 лари или примерно 933 рубля. Приготовить аналогичные блюда дома в РФ можно за 199 рублей, экономия — 78 процентов."Рамен, салат из чуки и роллы "Филадельфия" в Японии будут стоить 2,9 тысячи йен или около 1,9 тысячи рублей. Дома в России можно устроить такой же обед за 646 рублей. Экономия — 65 процентов", — выяснили эксперты.Традиционные узбекские плов и манты на их родине обойдутся в 54 тысячи сум, или примерно 425 рублей. "В России попробовать их можно за 166 рублей. Экономия — 60 процентов", — уточнили аналитики.В сервисе "2ГИС" подсчитали количество ресторанов в РФ, специализирующихся на национальной кухне. Выяснилось, что в крупных городах самой распространенной, помимо русской, стала итальянская кухня, а за ними — грузинская."Далее по популярности следуют японская и узбекская, однако в некоторых городах меняются между собой местами", — уточнили авторы исследования. Так, например, в Москве больше заведений, где предлагают суши и роллы, а в Санкт-Петербурге — среднеазиатские блюда.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, италия, япония, грузия, еда, узбекистан