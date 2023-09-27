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Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
12:58 27.09.2023
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Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья
Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2023
Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья
Кабинеты доврачебной проверки зрения открыли в подмосковных детских поликлиниках, это позволит сократить время ожидания плановой консультации у нужного... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:58
2023-09-27T12:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Кабинеты доврачебной проверки зрения открыли в подмосковных детских поликлиниках, это позволит сократить время ожидания плановой консультации у нужного специалиста, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. "Для того, чтобы проверить остроту зрения, нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу. К медицинскому специалисту кабинета доврачебной проверки зрения можно записаться для плановой консультации, при острой патологии необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи", - отметила Зинатулина, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве дополнили, что записаться на прием к специалисту в кабинет доврачебной проверки зрения можно как через региональный портал госуслуг "Здоровье", так и по телефону 122.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья

© iStock.com / MotortionДевочка на приеме у офтальмолога
Девочка на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / Motortion
Девочка на приеме у офтальмолога
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Кабинеты доврачебной проверки зрения открыли в подмосковных детских поликлиниках, это позволит сократить время ожидания плановой консультации у нужного специалиста, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
"Для того, чтобы проверить остроту зрения, нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу. К медицинскому специалисту кабинета доврачебной проверки зрения можно записаться для плановой консультации, при острой патологии необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи", - отметила Зинатулина, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве дополнили, что записаться на прием к специалисту в кабинет доврачебной проверки зрения можно как через региональный портал госуслуг "Здоровье", так и по телефону 122.
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