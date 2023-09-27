https://ria.ru/20230927/proverka-1898924921.html

Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья

Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2023

Кабинеты доврачебной проверки открыли в детских поликлиниках Подмосковья

Кабинеты доврачебной проверки зрения открыли в подмосковных детских поликлиниках, это позволит сократить время ожидания плановой консультации у нужного... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:58

2023-09-27T12:58

2023-09-27T12:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Кабинеты доврачебной проверки зрения открыли в подмосковных детских поликлиниках, это позволит сократить время ожидания плановой консультации у нужного специалиста, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. "Для того, чтобы проверить остроту зрения, нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу. К медицинскому специалисту кабинета доврачебной проверки зрения можно записаться для плановой консультации, при острой патологии необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи", - отметила Зинатулина, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве дополнили, что записаться на прием к специалисту в кабинет доврачебной проверки зрения можно как через региональный портал госуслуг "Здоровье", так и по телефону 122.

https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)