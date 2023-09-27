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При пожаре в доме в Салехарде погибли три человека - РИА Новости, 27.09.2023
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10:07 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pozhar-1898880778.html
При пожаре в доме в Салехарде погибли три человека
При пожаре в доме в Салехарде погибли три человека - РИА Новости, 27.09.2023
При пожаре в доме в Салехарде погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в аварийном многоквартирном доме в Салехарде, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:07
2023-09-27T10:07
происшествия
салехард
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в аварийном многоквартирном доме в Салехарде, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в ночь на 27 сентября 2023 года при тушении пожара в многоквартирном жилом доме на улице Чапаева в Салехарде обнаружены тела трех человек. Погибшими оказались женщины 1991, 1992 и 1972 годов рождения, добавили в СУСК. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном главке МЧС, пожар начался в 00.22 мск, на момент прибытия спасателей наблюдалось горение и сильное задымление в подъезде на первом этаже. Площадь возгорания составила 230 квадратных метров. Как подчеркнули в ведомстве, в 2021 году деревянный дом был признан аварийным. В результате ЧП также пострадал один человек. Для размещения жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Обь", на данный момент обратились 29 человек, в том числе восемь детей.
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html
https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html
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происшествия, салехард, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Салехард, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
При пожаре в доме в Салехарде погибли три человека

При пожаре в аварийном жилом доме в Салехарде погибли три человека

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в аварийном многоквартирном доме в Салехарде, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, в ночь на 27 сентября 2023 года при тушении пожара в многоквартирном жилом доме на улице Чапаева в Салехарде обнаружены тела трех человек. Погибшими оказались женщины 1991, 1992 и 1972 годов рождения, добавили в СУСК.
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"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном главке МЧС, пожар начался в 00.22 мск, на момент прибытия спасателей наблюдалось горение и сильное задымление в подъезде на первом этаже. Площадь возгорания составила 230 квадратных метров.
Как подчеркнули в ведомстве, в 2021 году деревянный дом был признан аварийным. В результате ЧП также пострадал один человек. Для размещения жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Обь", на данный момент обратились 29 человек, в том числе восемь детей.
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ПроисшествияСалехардСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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