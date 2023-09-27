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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 27.09.2023 (обновлено: 15:36 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/poteri-1898970903.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении подразделениями группировки войск РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На запорожском направлении подразделениями группировки войск РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины.
"Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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