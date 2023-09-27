https://ria.ru/20230927/poteri-1898970903.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении подразделениями группировки войск РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении