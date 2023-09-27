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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:25

2023-09-27T15:25

2023-09-27T15:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС России уничтожили более 60 солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.На запорожском направлении подразделениями группировки войск РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады противника в районе Вербового. Кроме того, в районе Работино нанесено поражение живой силе и технике 47-й и 117-й механизированных бригад Украины."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины