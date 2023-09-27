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Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО

Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО - РИА Новости, 27.09.2023

Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО

Жители и предприятия Тюменской области в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы" собрали 56 миллионов рублей для покупки и передачи участникам... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:16

2023-09-27T17:16

2023-09-27T17:16

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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Жители и предприятия Тюменской области в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы" собрали 56 миллионов рублей для покупки и передачи участникам специальной военной операции дополнительного оборудования и снаряжения, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". Акция "100 миллионов для Победы" проводится в регионе с 27 сентября 2022 года, ее цель – оказать поддержку землякам, участвующим в специальной военной операции. "К сегодняшнему дню на благотворительный счет поступило более 56 миллионов рублей. Свой вклад внесли свыше 600 организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и почти 5 тысяч жителей региона", – рассказала председатель комитета по соцполитике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" и одна из организаторов акции Ольга Швецова. По словам общественного спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко, собранные деньги направляются на покупку техники, о потребности в которой сообщают сами военные. "Я регулярно посещаю линию фронта и общаюсь с теми, кто там находится, проверяю, в чем нуждаются подразделения", – подчеркнул Савченко. Организаторы акции отмечают, что в сборе средств участвуют и школьники, и пенсионеры, и бюджетники, и бизнесмены, размер помощи – от рубля до миллиона, компании перечисляют более крупные суммы. Все пожертвования поступают на счет общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". Информация о сборе, способах участия в акции и отчеты о покупках публикуются на сайте тюменьдляпобеды.рф.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тюменская область, единая россия