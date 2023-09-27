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Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО
Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО - РИА Новости, 27.09.2023
Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО
Жители и предприятия Тюменской области в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы" собрали 56 миллионов рублей для покупки и передачи участникам... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:16
2023-09-27T17:16
2023-09-27T17:16
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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Жители и предприятия Тюменской области в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы" собрали 56 миллионов рублей для покупки и передачи участникам специальной военной операции дополнительного оборудования и снаряжения, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". Акция "100 миллионов для Победы" проводится в регионе с 27 сентября 2022 года, ее цель – оказать поддержку землякам, участвующим в специальной военной операции. "К сегодняшнему дню на благотворительный счет поступило более 56 миллионов рублей. Свой вклад внесли свыше 600 организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и почти 5 тысяч жителей региона", – рассказала председатель комитета по соцполитике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" и одна из организаторов акции Ольга Швецова. По словам общественного спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко, собранные деньги направляются на покупку техники, о потребности в которой сообщают сами военные. "Я регулярно посещаю линию фронта и общаюсь с теми, кто там находится, проверяю, в чем нуждаются подразделения", – подчеркнул Савченко. Организаторы акции отмечают, что в сборе средств участвуют и школьники, и пенсионеры, и бюджетники, и бизнесмены, размер помощи – от рубля до миллиона, компании перечисляют более крупные суммы. Все пожертвования поступают на счет общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". Информация о сборе, способах участия в акции и отчеты о покупках публикуются на сайте тюменьдляпобеды.рф.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, единая россия
Надежные люди, Общество, Тюменская область, Единая Россия
Тюменская область собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО
Тюменская область на акции за год собрала 56 миллионов рублей для бойцов СВО
ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости.
Жители и предприятия Тюменской области в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы" собрали 56 миллионов рублей для покупки и передачи участникам специальной военной операции дополнительного оборудования и снаряжения, сообщает пресс-служба
регионального отделения партии "Единая Россия".
Акция "100 миллионов для Победы" проводится в регионе с 27 сентября 2022 года, ее цель – оказать поддержку землякам, участвующим в специальной военной операции.
"К сегодняшнему дню на благотворительный счет поступило более 56 миллионов рублей. Свой вклад внесли свыше 600 организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и почти 5 тысяч жителей региона", – рассказала председатель комитета по соцполитике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" и одна из организаторов акции Ольга Швецова.
По словам общественного спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко, собранные деньги направляются на покупку техники, о потребности в которой сообщают сами военные. "Я регулярно посещаю линию фронта и общаюсь с теми, кто там находится, проверяю, в чем нуждаются подразделения", – подчеркнул Савченко.
Организаторы акции отмечают, что в сборе средств участвуют и школьники, и пенсионеры, и бюджетники, и бизнесмены, размер помощи – от рубля до миллиона, компании перечисляют более крупные суммы. Все пожертвования поступают на счет общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". Информация о сборе, способах участия в акции и отчеты о покупках публикуются на сайте тюменьдляпобеды.рф.
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