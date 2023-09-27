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Спортсмены из Химок победили в первенстве Подмосковья по авиамоделированию
Спортсмены из Химок победили в первенстве Подмосковья по авиамоделированию - РИА Новости, 27.09.2023
Спортсмены из Химок победили в первенстве Подмосковья по авиамоделированию
Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" имени академика Петра Грушина городского округа Химки стали победителями открытого лично-командного первенства... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:43
2023-09-27T13:43
2023-09-27T13:54
московская область (подмосковье)
химки
олег коршунов
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" имени академика Петра Грушина городского округа Химки стали победителями открытого лично-командного первенства Московской области по авиамоделированию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Соревнования прошли на стадионе "Заречье" в Павловском Посаде. Турнир прошел в классе кордовых моделей "Воздушный бой" F-2D. Химки представляла команда спортсменов в младшей возрастной группе с моделями на компрессионных (дизельных) двигателях. Под руководством тренера-преподавателя авиамодельной секции, мастера спорта Алексея Лагунова экипаж в составе пилота Олега Коршунова и механика Рената Шарипова выиграл кубок победителей, а также серебро в том же дуэте со сменой спортивных ролей."Ребята не оставили соперникам никаких шансов оказаться на верхних ступеньках пьедестала. Поздравляем спортсменов с заслуженной и долгожданной победой, которая, несомненно, стала ярким подтверждением их упорства и трудолюбия", – рассказали в Доме юных техников "Интеграл".В пресс-службе добавили, что в Химках создают новые спортивные объекты, секции и клубы как для взрослых, так и для детей. В городском округе при поддержке главы Дмитрия Волошина регулярно проводят соревнования и турниры регионального, всероссийского и даже международного уровней.
https://realty.ria.ru/20230926/voskresensk-1898779648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), химки, олег коршунов
Московская область (Подмосковье), Химки, Олег Коршунов
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" имени академика Петра Грушина городского округа Химки стали победителями открытого лично-командного первенства Московской области по авиамоделированию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования прошли на стадионе "Заречье" в Павловском Посаде
. Турнир прошел в классе кордовых моделей "Воздушный бой" F-2D. Химки представляла команда спортсменов в младшей возрастной группе с моделями на компрессионных (дизельных) двигателях. Под руководством тренера-преподавателя авиамодельной секции, мастера спорта Алексея Лагунова экипаж в составе пилота Олега Коршунова
и механика Рената Шарипова выиграл кубок победителей, а также серебро в том же дуэте со сменой спортивных ролей.
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"Ребята не оставили соперникам никаких шансов оказаться на верхних ступеньках пьедестала. Поздравляем спортсменов с заслуженной и долгожданной победой, которая, несомненно, стала ярким подтверждением их упорства и трудолюбия", – рассказали в Доме юных техников "Интеграл".
В пресс-службе добавили, что в Химках создают новые спортивные объекты, секции и клубы как для взрослых, так и для детей. В городском округе при поддержке главы Дмитрия Волошина регулярно проводят соревнования и турниры регионального, всероссийского и даже международного уровней.