https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898940661.html

Спортсмены из Химок победили в первенстве Подмосковья по авиамоделированию

Спортсмены из Химок победили в первенстве Подмосковья по авиамоделированию - РИА Новости, 27.09.2023

Спортсмены из Химок победили в первенстве Подмосковья по авиамоделированию

Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" имени академика Петра Грушина городского округа Химки стали победителями открытого лично-командного первенства... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:43

2023-09-27T13:43

2023-09-27T13:54

московская область (подмосковье)

химки

олег коршунов

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" имени академика Петра Грушина городского округа Химки стали победителями открытого лично-командного первенства Московской области по авиамоделированию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Соревнования прошли на стадионе "Заречье" в Павловском Посаде. Турнир прошел в классе кордовых моделей "Воздушный бой" F-2D. Химки представляла команда спортсменов в младшей возрастной группе с моделями на компрессионных (дизельных) двигателях. Под руководством тренера-преподавателя авиамодельной секции, мастера спорта Алексея Лагунова экипаж в составе пилота Олега Коршунова и механика Рената Шарипова выиграл кубок победителей, а также серебро в том же дуэте со сменой спортивных ролей."Ребята не оставили соперникам никаких шансов оказаться на верхних ступеньках пьедестала. Поздравляем спортсменов с заслуженной и долгожданной победой, которая, несомненно, стала ярким подтверждением их упорства и трудолюбия", – рассказали в Доме юных техников "Интеграл".В пресс-службе добавили, что в Химках создают новые спортивные объекты, секции и клубы как для взрослых, так и для детей. В городском округе при поддержке главы Дмитрия Волошина регулярно проводят соревнования и турниры регионального, всероссийского и даже международного уровней.

https://realty.ria.ru/20230926/voskresensk-1898779648.html

московская область (подмосковье)

химки

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), химки, олег коршунов