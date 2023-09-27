https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898918933.html
Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье
Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2023
Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье
В 2023 году на территории Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 20 региональных дорог, по которым можно... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:37
2023-09-27T12:37
2023-09-27T12:37
новости подмосковья
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солнечногорск
хотьково
алексей гержик
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В 2023 году на территории Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 20 региональных дорог, по которым можно проехать к наиболее посещаемым туристами местам, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Зампред правительства—министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что на сегодня благодаря проведенным ремонтным работам удобный и безопасный проезд к туристическим местам обеспечили в 19 муниципалитетах региона. "Дорожники обновили больше 120 километров покрытия на 23 региональных дорогах, благодаря чему полмиллиона жителей и гостей региона могут комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб", — сказал Гержик. По информации пресс-службы, в Солнечногорске обновили покрытие на Пятницком шоссе на участке от поселка Жилино до деревни Баранцево, по которому можно проехать к храму Георгия Победоносца и Знаменской церкви. В Сергиевом Посаде комфортный проезд обеспечили к Георгиевской церкви и культурно-историческому центру города, отремонтировали участок от улицы Горбуновской в Хотьково до Западного объезда. В Подольске произвели ремонт дороги вблизи усадьбы Дубровицы, Знаменской церкви и культурно-просветительского центра. В округе Пушкинский восстановили подъездную дорогу к деревни Мураново. Там находится несколько церквей, усадьба Мураново и Тютчевский парк. Кроме того, ремонт к туристическим местам провели в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Домодедовском, Егорьевском, Зарайском и Коломенском округах. На данный момент работы продолжаются еще на пяти дорогах, по которым можно проехать к местам притяжения туристов. В Истре завершается укладка покрытия на улице Советской, на которой есть проезд к театру и Ново-Иерусалимскому мужскому монастырю. В Красногорске работы ведутся на улице Карбышева вблизи Успенской церкви, а в Дмитрове — на улице Загорской, по ней можно проехать к Дмитровском Кремлю, Успенскому собору, музеям и другим достопримечательностям исторического центра.
https://realty.ria.ru/20230926/voskresensk-1898779648.html
https://ria.ru/20230925/mfts-1898571226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), солнечногорск, хотьково, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Хотьково, Алексей Гержик
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В 2023 году на территории Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 20 региональных дорог, по которым можно проехать к наиболее посещаемым туристами местам, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Зампред правительства—министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик
отметил, что на сегодня благодаря проведенным ремонтным работам удобный и безопасный проезд к туристическим местам обеспечили в 19 муниципалитетах региона.
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"Дорожники обновили больше 120 километров покрытия на 23 региональных дорогах, благодаря чему полмиллиона жителей и гостей региона могут комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб", — сказал Гержик.
По информации пресс-службы, в Солнечногорске
обновили покрытие на Пятницком шоссе на участке от поселка Жилино до деревни Баранцево, по которому можно проехать к храму Георгия Победоносца
и Знаменской церкви. В Сергиевом Посаде комфортный проезд обеспечили к Георгиевской церкви и культурно-историческому центру города, отремонтировали участок от улицы Горбуновской в Хотьково
до Западного объезда.
В Подольске
произвели ремонт дороги вблизи усадьбы Дубровицы, Знаменской церкви и культурно-просветительского центра. В округе Пушкинский восстановили подъездную дорогу к деревни Мураново. Там находится несколько церквей, усадьба Мураново и Тютчевский парк.
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Кроме того, ремонт к туристическим местам провели в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Домодедовском, Егорьевском, Зарайском и Коломенском округах.
На данный момент работы продолжаются еще на пяти дорогах, по которым можно проехать к местам притяжения туристов. В Истре
завершается укладка покрытия на улице Советской
, на которой есть проезд к театру и Ново-Иерусалимскому мужскому монастырю. В Красногорске
работы ведутся на улице Карбышева вблизи Успенской церкви, а в Дмитрове
— на улице Загорской, по ней можно проехать к Дмитровском Кремлю, Успенскому собору, музеям и другим достопримечательностям исторического центра.