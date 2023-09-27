https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898918933.html

Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье

Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2023

Свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье

В 2023 году на территории Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 20 региональных дорог, по которым можно... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:37

2023-09-27T12:37

2023-09-27T12:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

хотьково

алексей гержик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784334139_0:36:3513:2012_1920x0_80_0_0_4dd5153eccda0417aa1ed0cf81f5fd2e.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В 2023 году на территории Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 20 региональных дорог, по которым можно проехать к наиболее посещаемым туристами местам, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Зампред правительства—министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что на сегодня благодаря проведенным ремонтным работам удобный и безопасный проезд к туристическим местам обеспечили в 19 муниципалитетах региона. "Дорожники обновили больше 120 километров покрытия на 23 региональных дорогах, благодаря чему полмиллиона жителей и гостей региона могут комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб", — сказал Гержик. По информации пресс-службы, в Солнечногорске обновили покрытие на Пятницком шоссе на участке от поселка Жилино до деревни Баранцево, по которому можно проехать к храму Георгия Победоносца и Знаменской церкви. В Сергиевом Посаде комфортный проезд обеспечили к Георгиевской церкви и культурно-историческому центру города, отремонтировали участок от улицы Горбуновской в Хотьково до Западного объезда. В Подольске произвели ремонт дороги вблизи усадьбы Дубровицы, Знаменской церкви и культурно-просветительского центра. В округе Пушкинский восстановили подъездную дорогу к деревни Мураново. Там находится несколько церквей, усадьба Мураново и Тютчевский парк. Кроме того, ремонт к туристическим местам провели в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Домодедовском, Егорьевском, Зарайском и Коломенском округах. На данный момент работы продолжаются еще на пяти дорогах, по которым можно проехать к местам притяжения туристов. В Истре завершается укладка покрытия на улице Советской, на которой есть проезд к театру и Ново-Иерусалимскому мужскому монастырю. В Красногорске работы ведутся на улице Карбышева вблизи Успенской церкви, а в Дмитрове — на улице Загорской, по ней можно проехать к Дмитровском Кремлю, Успенскому собору, музеям и другим достопримечательностям исторического центра.

https://realty.ria.ru/20230926/voskresensk-1898779648.html

https://ria.ru/20230925/mfts-1898571226.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

хотьково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, хотьково, алексей гержик