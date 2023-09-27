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Почти 3 млрд руб направят на поддержку северных народов Красноярского края
Почти 3 млрд руб направят на поддержку северных народов Красноярского края - РИА Новости, 27.09.2023
Почти 3 млрд руб направят на поддержку северных народов Красноярского края
Власти в течение трех лет направят 2,7 миллиарда рублей на развитие и сохранение традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:04
2023-09-27T13:04
2023-09-27T13:04
красноярский край
таймыр
туруханский район
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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Власти в течение трех лет направят 2,7 миллиарда рублей на развитие и сохранение традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (КМНС) на севере Красноярского края, сообщается на официальном портале региона. "На заседании краевого правительства утвердили государственную программу "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов". На ее реализацию за три года направят более 2,7 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов, при этом край направит на поддержку более 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, всего на мероприятия госпрограммы в 2024 году запланировано 921,2 миллиона рублей. Со следующего года возрастут ежемесячные компенсационные выплаты промысловикам Таймыра и Туруханского района, увеличатся расходы на возведение жилья для оленеводов, предусмотрены средства на издание литературы на языках КМНС. "Помимо этого, на 5% проиндексированы расходы на обеспечение товарно-материальными ценностями (балки, снегоходы, лодки, капканы, ГСМ и пр.) и медицинскими аптечками представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни", - сказано в релизе. Также в 2024 году на севере планируется построить не менее 23 домов для лиц, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, поддержать предпринимательские инициативы северян на сумму свыше 20 млн рублей.
https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html
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красноярский край, таймыр, туруханский район
Красноярский край, Таймыр, Туруханский район
Почти 3 млрд руб направят на поддержку северных народов Красноярского края
Почти 3 млрд руб направят на поддержку северных народов Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Власти в течение трех лет направят 2,7 миллиарда рублей на развитие и сохранение традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (КМНС) на севере Красноярского края, сообщается на официальном портале региона.
"На заседании краевого правительства утвердили государственную программу "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов". На ее реализацию за три года направят более 2,7 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов, при этом край направит на поддержку более 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего на мероприятия госпрограммы в 2024 году запланировано 921,2 миллиона рублей. Со следующего года возрастут ежемесячные компенсационные выплаты промысловикам Таймыра и Туруханского района, увеличатся расходы на возведение жилья для оленеводов, предусмотрены средства на издание литературы на языках КМНС.
"Помимо этого, на 5% проиндексированы расходы на обеспечение товарно-материальными ценностями (балки, снегоходы, лодки, капканы, ГСМ и пр.) и медицинскими аптечками представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни", - сказано в релизе.
Также в 2024 году на севере планируется построить не менее 23 домов для лиц, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, поддержать предпринимательские инициативы северян на сумму свыше 20 млн рублей.
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