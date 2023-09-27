https://ria.ru/20230927/peregovory-1898964026.html

Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана

Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана - РИА Новости, 27.09.2023

Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана

Президент РФ Владимир Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана, главы государств обсудят отношения двух стран и международную... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:04

2023-09-27T15:04

2023-09-27T15:12

политика

южный судан

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана, главы государств обсудят отношения двух стран и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 сентября проведет переговоры с президентом Республики Южный Судан Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230914/yuzhnyysudan-1896305192.html

южный судан

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, южный судан, россия, владимир путин