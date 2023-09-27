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Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана - РИА Новости, 27.09.2023
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15:04 27.09.2023 (обновлено: 15:12 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/peregovory-1898964026.html
Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана
Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана - РИА Новости, 27.09.2023
Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана
Президент РФ Владимир Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана, главы государств обсудят отношения двух стран и международную... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:04
2023-09-27T15:12
политика
южный судан
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана, главы государств обсудят отношения двух стран и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 сентября проведет переговоры с президентом Республики Южный Судан Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230914/yuzhnyysudan-1896305192.html
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политика, южный судан, россия, владимир путин
Политика, Южный Судан, Россия, Владимир Путин
Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана

Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана, главы государств обсудят отношения двух стран и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 сентября проведет переговоры с президентом Республики Южный Судан Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Президент Южного Судана Салва Киир - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Глава Южного Судана 27-28 сентября планирует посетить Россию
14 сентября, 13:23
 
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