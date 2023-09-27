https://ria.ru/20230927/otnosheniya-1898906337.html

Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией

Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией

Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы, Россия рассматривает Канаду как недружественное государство, заявила РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:50

2023-09-27T11:50

2023-09-27T11:50

в мире

канада

россия

мария захарова

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы, Россия рассматривает Канаду как недружественное государство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что в настоящее время отношения Москвы с Оттавой и так находятся в глубочайшем кризисе из-за позиции канадского руководства. "Мы рассматриваем Канаду как крайне недружественное государство, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму, предав собственную историю. Мы будем соответствующим образом выстраивать нашу политику", - подчеркнула Захарова. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230927/kanada-1898878345.html

https://ria.ru/20230926/natsist-1898673507.html

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в мире, канада, россия, мария захарова