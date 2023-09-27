https://ria.ru/20230927/obstrel-1898984494.html

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 27.09.2023

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:59

2023-09-27T15:59

2023-09-27T16:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 14.10 по 15.50 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, Петровский район - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия