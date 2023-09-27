https://ria.ru/20230927/obstrel-1898949683.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 27.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:16

2023-09-27T14:16

2023-09-27T14:16

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, с 13.05 до 14.00 украинские войска подвергли обстрелу Ясиноватую, а также Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности 15 снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, Петровский район - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия