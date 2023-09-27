https://ria.ru/20230927/narkotiki-1898922318.html

В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков

В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков - РИА Новости, 27.09.2023

В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков

Институт развития здоровья Эстонии (TAI) привел данные, согласно которым в прошлом году число смертей в республике, вызванных передозировкой наркотиков,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:48

2023-09-27T12:48

2023-09-27T12:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости. Институт развития здоровья Эстонии (TAI) привел данные, согласно которым в прошлом году число смертей в республике, вызванных передозировкой наркотиков, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а в этом году выросло еще больше, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "По данным TAI, в 2020 году был зарегистрирован 31 смертельный случай, в 2021 году - 39, в 2022 году - 80 смертей. За первые восемь месяцев 2023 года из-за передозировки наркотиков умерли 84 человека", - говорится в сообщении. По состоянию на конец августа 2023 года от передозировки умерли 63 мужчины и 21 женщина, средний возраст которых составил 37,5 лет. Институт отмечает, что в 2002-2017 годах большинство смертей от передозировки наркотиков в Эстонии было связано с употреблением фентанила и его аналогов, которые в сотни и тысячи раз сильнее героина. В период 2018-2022 годов доступность фентанила на наркорынке Эстонии значительно снизилась, что отразилось в резком снижении смертности от передозировки. Однако в последнее время на рынке появились новые синтетические опиоиды нитазены, которые оказывают более сильное воздействие на организм, чем их предшественник фентанил. Исследователь центра наркотиков и зависимостей TAI Катри Абель-Олло отметила, что в ситуации, когда в Эстонии распространяются чрезвычайно мощные синтетические опиоиды, очень важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, знали об опасности и обращались в службы помощи. "У них должен быть достаточный запас опиоидного антидота налоксона, который можно взять с собой домой. В прошлом году налоксон был использован в обществе в 454 случаях, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Это отражает серьезность ситуации", - сказала ERR Абель-Олло, добавив, что контакты центров, выдающих налоксон, можно найти на специальном сайте narko.ee. В Эстонии действуют центры лечения зависимостей и снижения вреда, где можно получить информацию и помощь. Получить помощь и поддержку можно также на линии поддержки narko.ee.

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

https://ria.ru/20221006/narkotorgovets-1822027610.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, здоровье - общество