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В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков - РИА Новости, 27.09.2023
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12:48 27.09.2023 (обновлено: 12:54 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/narkotiki-1898922318.html
В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков
В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков - РИА Новости, 27.09.2023
В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков
Институт развития здоровья Эстонии (TAI) привел данные, согласно которым в прошлом году число смертей в республике, вызванных передозировкой наркотиков,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:48
2023-09-27T12:54
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости. Институт развития здоровья Эстонии (TAI) привел данные, согласно которым в прошлом году число смертей в республике, вызванных передозировкой наркотиков, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а в этом году выросло еще больше, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "По данным TAI, в 2020 году был зарегистрирован 31 смертельный случай, в 2021 году - 39, в 2022 году - 80 смертей. За первые восемь месяцев 2023 года из-за передозировки наркотиков умерли 84 человека", - говорится в сообщении. По состоянию на конец августа 2023 года от передозировки умерли 63 мужчины и 21 женщина, средний возраст которых составил 37,5 лет. Институт отмечает, что в 2002-2017 годах большинство смертей от передозировки наркотиков в Эстонии было связано с употреблением фентанила и его аналогов, которые в сотни и тысячи раз сильнее героина. В период 2018-2022 годов доступность фентанила на наркорынке Эстонии значительно снизилась, что отразилось в резком снижении смертности от передозировки. Однако в последнее время на рынке появились новые синтетические опиоиды нитазены, которые оказывают более сильное воздействие на организм, чем их предшественник фентанил. Исследователь центра наркотиков и зависимостей TAI Катри Абель-Олло отметила, что в ситуации, когда в Эстонии распространяются чрезвычайно мощные синтетические опиоиды, очень важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, знали об опасности и обращались в службы помощи. "У них должен быть достаточный запас опиоидного антидота налоксона, который можно взять с собой домой. В прошлом году налоксон был использован в обществе в 454 случаях, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Это отражает серьезность ситуации", - сказала ERR Абель-Олло, добавив, что контакты центров, выдающих налоксон, можно найти на специальном сайте narko.ee. В Эстонии действуют центры лечения зависимостей и снижения вреда, где можно получить информацию и помощь. Получить помощь и поддержку можно также на линии поддержки narko.ee.
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
https://ria.ru/20221006/narkotorgovets-1822027610.html
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в мире, эстония, здоровье - общество
В мире, Эстония, Здоровье - Общество
В Эстонии стремительно растет смертность от передозировки наркотиков

ERR: в Эстонии удвоилось число смертей, вызванных передозировкой наркотиков

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Таллина, Эстония
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости. Институт развития здоровья Эстонии (TAI) привел данные, согласно которым в прошлом году число смертей в республике, вызванных передозировкой наркотиков, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а в этом году выросло еще больше, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
"По данным TAI, в 2020 году был зарегистрирован 31 смертельный случай, в 2021 году - 39, в 2022 году - 80 смертей. За первые восемь месяцев 2023 года из-за передозировки наркотиков умерли 84 человека", - говорится в сообщении. По состоянию на конец августа 2023 года от передозировки умерли 63 мужчины и 21 женщина, средний возраст которых составил 37,5 лет.
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Институт отмечает, что в 2002-2017 годах большинство смертей от передозировки наркотиков в Эстонии было связано с употреблением фентанила и его аналогов, которые в сотни и тысячи раз сильнее героина. В период 2018-2022 годов доступность фентанила на наркорынке Эстонии значительно снизилась, что отразилось в резком снижении смертности от передозировки. Однако в последнее время на рынке появились новые синтетические опиоиды нитазены, которые оказывают более сильное воздействие на организм, чем их предшественник фентанил.
Исследователь центра наркотиков и зависимостей TAI Катри Абель-Олло отметила, что в ситуации, когда в Эстонии распространяются чрезвычайно мощные синтетические опиоиды, очень важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, знали об опасности и обращались в службы помощи. "У них должен быть достаточный запас опиоидного антидота налоксона, который можно взять с собой домой. В прошлом году налоксон был использован в обществе в 454 случаях, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Это отражает серьезность ситуации", - сказала ERR Абель-Олло, добавив, что контакты центров, выдающих налоксон, можно найти на специальном сайте narko.ee.
В Эстонии действуют центры лечения зависимостей и снижения вреда, где можно получить информацию и помощь. Получить помощь и поддержку можно также на линии поддержки narko.ee.
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