https://ria.ru/20230927/moldavia-1899055590.html

Эксперт оценил последствия давления властей Молдавии на оппозицию

Эксперт оценил последствия давления властей Молдавии на оппозицию - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперт оценил последствия давления властей Молдавии на оппозицию

Давление властей Молдавии на оппозиционные партии через правоохранительные органы повлияло на отношение граждан к выборам, заявил РИА Новости директор Института РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:43

2023-09-27T20:43

2023-09-27T20:43

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молдавия

россия

мария захарова

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леонид слуцкий (политик)

возрождение

евросоюз

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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Давление властей Молдавии на оппозиционные партии через правоохранительные органы повлияло на отношение граждан к выборам, заявил РИА Новости директор Института социологических исследований IMAS Дору Петруци. "Это только начало политического сезона, в который мы вступаем. Действия правоохранительных органов повлияли на доверие ко всему избирательному процессу. Вероятно, нынешняя власть имеет достаточно четкое представление о той стратегии, которую начала", - заявил Петруци, комментируя появление уголовных дел против представителей многих оппозиционных партий. По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" пытается удержать градоначальников на своих постах и обещают им помочь в этом, если они на выборах выступят как представители власти. "После выборов будет очень интересная статистика. Эти выборы являются своего рода трамплином для некоторых партий, которые имеют потенциал и останутся в этой гонке. Я считаю, что некоторые из них сыграют соответствующую роль, в том числе в принятии решений о поддержке того или иного кандидата в президенты. А через два года у них появятся шансы на успех уже во время парламентских выборов", - добавил эксперт. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах и.о. главы молдавской политсилы "Возрождение" Наталии Параски и других членов указанной партии по делу о незаконном, как утверждают прокуроры, ее финансировании. В тот же день парламент по запросу прокуратуры лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, являющихся членами партии "Возрождение", они были помещены под арест на 30 суток. По словам Параски, арест членов партии - это политический заказ со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность". Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В сентябре представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, молдавия, россия, мария захарова, майя санду, леонид слуцкий (политик), возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз