https://ria.ru/20230927/meditsina-1898948452.html
В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики
В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики - РИА Новости, 27.09.2023
В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики
В федеральном научно-клиническом центре спортивной медицины и реабилитации в Сочи будут применяться мировые практики лечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:09
2023-09-27T14:09
2023-09-27T14:09
россия
сочи
московская область (подмосковье)
дмитрий чернышенко
вероника скворцова
олег матыцин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471297_0:0:3490:1964_1920x0_80_0_0_5b713079a4137bf26e1ce98c99091fef.jpg
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. В федеральном научно-клиническом центре спортивной медицины и реабилитации в Сочи будут применяться мировые практики лечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вступительной речи, которую зачитали на торжественной церемонии закладки первого камня здания центра. "Сегодня в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления особенно актуально стоит вопрос создания максимально комфортных и современных условий для наших спортсменов. В центре, создаваемом по поручению президента России, будут применяться лучшие мировые практики восстановительного лечения. В многопрофильном круглосуточном стационаре будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь", - передали слова Чернышенко. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила торжественность дня закладки камня. "Это будет первый в стране центр, который будет реабилитировать и восстанавливать спортсменов на всем тренировочном цикле: межсоревновательном, соревновательном - на всех этапах. От острого периода после травм и заболеваний и… фактически будет сопровождать здоровых спортсменов", - сказала Скворцова. Одна из основных задач центра – обеспечить спортсменов сборных команд Российской Федерации, в том числе паралимпийцев, медико-биологическим сопровождением. Помимо лечебного комплекса для взрослых и детей центр будет включать отдельный комплекс восстановительного лечения и крытый бассейн. По словам Скворцовой, подобный центр уже открыт в Подмосковье, а до конца года планируется открыть центр в Кисловодске. "(Центр - ред.) в том числе может заниматься даже реанимационными больными и их реабилитацией. Велика будет значимость этого центра, поскольку он будет не только медицинский, но и научный. И задачей этого центра будет разработать самые современные методики и технологии, позволяющие раскрыть внутренний потенциал каждого человека - не только физический, но и психический", - добавила Скворцова. Руководитель ФМБА уточнила, что в центре будут применяется самые современные и инновационные методы: восстановительная робототехника, методы с применением виртуальной и дополненной реальности, аппаратная физиотерапия, механотерапия - от обучения ходьбе до сложных вариантов балансотерапии, а также все виды гидротерапии и так далее. Министр спорта РФ Олег Матыцин в своей речи отметил, что в рамках отечественной спортивной медицины рассматриваются не только вопросы реабилитации, экстренной помощи, восстановления, но и очень глубоких фундаментальных научных исследований, благодаря им формируются научные школы высококвалифицированных специалистов. "Сегодня мы понимаем, что спорт – это мир высоких технологий. И при этом главное место в этом мире занимает человек. Мы должны всегда быть гуманными, мы должны всегда индивидуально подходить к каждому спортсмену, к каждой спортивной федерации с учетом индивидуальных особенностей видов спорта", - сказал Матыцин.
https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html
https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html
россия
сочи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_006ee9fe750af73c28b5cb31e472bb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, московская область (подмосковье), дмитрий чернышенко, вероника скворцова, олег матыцин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Сочи, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Чернышенко, Вероника Скворцова, Олег Матыцин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики
Чернышенко: в Сочи в центре спортивной медицины будут применять мировые практики
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. В федеральном научно-клиническом центре спортивной медицины и реабилитации в Сочи будут применяться мировые практики лечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вступительной речи, которую зачитали на торжественной церемонии закладки первого камня здания центра.
"Сегодня в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления особенно актуально стоит вопрос создания максимально комфортных и современных условий для наших спортсменов. В центре, создаваемом по поручению президента России, будут применяться лучшие мировые практики восстановительного лечения. В многопрофильном круглосуточном стационаре будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь", - передали слова Чернышенко.
Чернышенко рассказал об ожидаемом эффекте от массового внедрения ИИ
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА
) Вероника Скворцова
отметила торжественность дня закладки камня. "Это будет первый в стране центр, который будет реабилитировать и восстанавливать спортсменов на всем тренировочном цикле: межсоревновательном, соревновательном - на всех этапах. От острого периода после травм и заболеваний и… фактически будет сопровождать здоровых спортсменов", - сказала Скворцова.
Одна из основных задач центра – обеспечить спортсменов сборных команд Российской Федерации, в том числе паралимпийцев, медико-биологическим сопровождением. Помимо лечебного комплекса для взрослых и детей центр будет включать отдельный комплекс восстановительного лечения и крытый бассейн.
По словам Скворцовой, подобный центр уже открыт в Подмосковье
, а до конца года планируется открыть центр в Кисловодске
.
"(Центр - ред.) в том числе может заниматься даже реанимационными больными и их реабилитацией. Велика будет значимость этого центра, поскольку он будет не только медицинский, но и научный. И задачей этого центра будет разработать самые современные методики и технологии, позволяющие раскрыть внутренний потенциал каждого человека - не только физический, но и психический", - добавила Скворцова.
Руководитель ФМБА уточнила, что в центре будут применяется самые современные и инновационные методы: восстановительная робототехника, методы с применением виртуальной и дополненной реальности, аппаратная физиотерапия, механотерапия - от обучения ходьбе до сложных вариантов балансотерапии, а также все виды гидротерапии и так далее.
Министр спорта РФ Олег Матыцин
в своей речи отметил, что в рамках отечественной спортивной медицины рассматриваются не только вопросы реабилитации, экстренной помощи, восстановления, но и очень глубоких фундаментальных научных исследований, благодаря им формируются научные школы высококвалифицированных специалистов.
"Сегодня мы понимаем, что спорт – это мир высоких технологий. И при этом главное место в этом мире занимает человек. Мы должны всегда быть гуманными, мы должны всегда индивидуально подходить к каждому спортсмену, к каждой спортивной федерации с учетом индивидуальных особенностей видов спорта", - сказал Матыцин.
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки