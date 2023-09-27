https://ria.ru/20230927/meditsina-1898948452.html

В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики

В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики - РИА Новости, 27.09.2023

В Сочи в центре спортивной медицины начнут применять мировые практики

В федеральном научно-клиническом центре спортивной медицины и реабилитации в Сочи будут применяться мировые практики лечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:09

2023-09-27T14:09

2023-09-27T14:09

россия

сочи

московская область (подмосковье)

дмитрий чернышенко

вероника скворцова

олег матыцин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471297_0:0:3490:1964_1920x0_80_0_0_5b713079a4137bf26e1ce98c99091fef.jpg

СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. В федеральном научно-клиническом центре спортивной медицины и реабилитации в Сочи будут применяться мировые практики лечения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вступительной речи, которую зачитали на торжественной церемонии закладки первого камня здания центра. "Сегодня в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления особенно актуально стоит вопрос создания максимально комфортных и современных условий для наших спортсменов. В центре, создаваемом по поручению президента России, будут применяться лучшие мировые практики восстановительного лечения. В многопрофильном круглосуточном стационаре будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь", - передали слова Чернышенко. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила торжественность дня закладки камня. "Это будет первый в стране центр, который будет реабилитировать и восстанавливать спортсменов на всем тренировочном цикле: межсоревновательном, соревновательном - на всех этапах. От острого периода после травм и заболеваний и… фактически будет сопровождать здоровых спортсменов", - сказала Скворцова. Одна из основных задач центра – обеспечить спортсменов сборных команд Российской Федерации, в том числе паралимпийцев, медико-биологическим сопровождением. Помимо лечебного комплекса для взрослых и детей центр будет включать отдельный комплекс восстановительного лечения и крытый бассейн. По словам Скворцовой, подобный центр уже открыт в Подмосковье, а до конца года планируется открыть центр в Кисловодске. "(Центр - ред.) в том числе может заниматься даже реанимационными больными и их реабилитацией. Велика будет значимость этого центра, поскольку он будет не только медицинский, но и научный. И задачей этого центра будет разработать самые современные методики и технологии, позволяющие раскрыть внутренний потенциал каждого человека - не только физический, но и психический", - добавила Скворцова. Руководитель ФМБА уточнила, что в центре будут применяется самые современные и инновационные методы: восстановительная робототехника, методы с применением виртуальной и дополненной реальности, аппаратная физиотерапия, механотерапия - от обучения ходьбе до сложных вариантов балансотерапии, а также все виды гидротерапии и так далее. Министр спорта РФ Олег Матыцин в своей речи отметил, что в рамках отечественной спортивной медицины рассматриваются не только вопросы реабилитации, экстренной помощи, восстановления, но и очень глубоких фундаментальных научных исследований, благодаря им формируются научные школы высококвалифицированных специалистов. "Сегодня мы понимаем, что спорт – это мир высоких технологий. И при этом главное место в этом мире занимает человек. Мы должны всегда быть гуманными, мы должны всегда индивидуально подходить к каждому спортсмену, к каждой спортивной федерации с учетом индивидуальных особенностей видов спорта", - сказал Матыцин.

https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html

https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html

россия

сочи

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, московская область (подмосковье), дмитрий чернышенко, вероника скворцова, олег матыцин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество