https://ria.ru/20230927/mchs-1898877789.html

Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику

Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику - РИА Новости, 27.09.2023

Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику

Монголия планирует приобретать технику и оборудование российского производства для борьбы с пожарами, в том числе в высотных зданиях, заявил вице-премьер страны РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:48

2023-09-27T09:48

2023-09-27T09:48

россия

монголия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Монголия планирует приобретать технику и оборудование российского производства для борьбы с пожарами, в том числе в высотных зданиях, заявил вице-премьер страны Саинбуян Амарсайхан в ходе рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым. "Нам интересен ваш опыт в области тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, многоэтажных домах. И для эффективной защиты наших населения и территорий мы готовы приобретать вашу технику и оборудование", - сказал Амарсайхан. Приехавший в республику с рабочим визитом глава МЧС России Александр Куренков отметил со своей стороны, что "сотрудничество монгольских коллег с российскими производителями важно для промышленности РФ и укрепления международных отношений". Детали по планируемым закупкам пока не сообщаются.

https://ria.ru/20230927/vstrecha-1898870412.html

https://ria.ru/20230921/kadyrov-1897906548.html

россия

монголия

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россия, монголия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)