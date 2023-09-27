https://ria.ru/20230927/mchs-1898877789.html
Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику
Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику - РИА Новости, 27.09.2023
Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику
Монголия планирует приобретать технику и оборудование российского производства для борьбы с пожарами, в том числе в высотных зданиях, заявил вице-премьер страны РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:48
2023-09-27T09:48
2023-09-27T09:48
россия
монголия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Монголия планирует приобретать технику и оборудование российского производства для борьбы с пожарами, в том числе в высотных зданиях, заявил вице-премьер страны Саинбуян Амарсайхан в ходе рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым. "Нам интересен ваш опыт в области тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, многоэтажных домах. И для эффективной защиты наших населения и территорий мы готовы приобретать вашу технику и оборудование", - сказал Амарсайхан. Приехавший в республику с рабочим визитом глава МЧС России Александр Куренков отметил со своей стороны, что "сотрудничество монгольских коллег с российскими производителями важно для промышленности РФ и укрепления международных отношений". Детали по планируемым закупкам пока не сообщаются.
https://ria.ru/20230927/vstrecha-1898870412.html
https://ria.ru/20230921/kadyrov-1897906548.html
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россия, монголия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Монголия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику
Монголия решила закупить технику российского производства для борьбы с пожарами
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Монголия планирует приобретать технику и оборудование российского производства для борьбы с пожарами, в том числе в высотных зданиях, заявил вице-премьер страны Саинбуян Амарсайхан в ходе рабочей встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым.
"Нам интересен ваш опыт в области тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, многоэтажных домах. И для эффективной защиты наших населения и территорий мы готовы приобретать вашу технику и оборудование", - сказал Амарсайхан.
Глава МЧС Куренков встретился с президентом Монголии
Приехавший в республику с рабочим визитом глава МЧС России Александр Куренков отметил со своей стороны, что "сотрудничество монгольских коллег с российскими производителями важно для промышленности РФ и укрепления международных отношений".
Детали по планируемым закупкам пока не сообщаются.
Кадыров встретился с главой МЧС