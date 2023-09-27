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Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
13:02 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/makarony-1898926047.html
Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет
Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет - РИА Новости, 27.09.2023
Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет
Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:02
2023-09-27T13:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 115 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По словам зампреда, пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство макаронных изделий
Производство макаронных изделий - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство макаронных изделий
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 115 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По словам зампреда, пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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