https://ria.ru/20230927/makarony-1898926047.html

Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет

Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет - РИА Новости, 27.09.2023

Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет

Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:02

2023-09-27T13:02

2023-09-27T13:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 115 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По словам зампреда, пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.

https://ria.ru/20230921/podmoskove-1897874001.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)