https://ria.ru/20230927/makarony-1898926047.html
Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет
Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет - РИА Новости, 27.09.2023
Выпуск макарон в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет
Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:02
2023-09-27T13:02
2023-09-27T13:02
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 115 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По словам зампреда, пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.
https://ria.ru/20230921/podmoskove-1897874001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выпуск макаронных изделий в Подмосковье увеличился почти на 60% за последние пять лет за счет инвестиций в отрасль, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 115 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства за пятилетку составил около 60%. Столь существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По словам зампреда, пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области
заявлено порядка 30 инвестиционных проектов в пищевой отрасли.
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