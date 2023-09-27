https://ria.ru/20230927/kosovo-1898967699.html

Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод

Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод - РИА Новости, 27.09.2023

Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод

Сербскую православную церковь (СПЦ) и сербов хотят убрать из Косово, поэтому обвиняют в причастности к столкновениям на севере края, заявил Синод СПЦ. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:17

2023-09-27T15:17

2023-09-27T15:18

религия

в мире

косово

приштина

сербская православная церковь

евросоюз

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_3ed439bbe228955b413efeafd8ee57e8.jpg

БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Сербскую православную церковь (СПЦ) и сербов хотят убрать из Косово, поэтому обвиняют в причастности к столкновениям на севере края, заявил Синод СПЦ. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. Траур по погибшим объявлен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. "С сожалением констатируем, что многие в Приштине и мире, и что намного трагичнее, в Белграде, с различных идеологических полюсов, не выбирая средств, пытаются СПЦ представить участником, даже виновником конфликта и трагических событий. Цель тех, кто любой ценой хочет втянуть церковь в трагические конфликты – чтобы СПЦ со своими верующими пропала из Косово и Метохии", - говорится в сообщении Синода. Отмечается, что Сербская православная церковь выражает соболезнования в связи с гибелью сербов и албанца в воскресенье и молится за межнациональный мир в крае. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

косово

приштина

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, приштина, сербская православная церковь, евросоюз, белград (город)