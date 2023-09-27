Рейтинг@Mail.ru
Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:17 27.09.2023 (обновлено: 15:18 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kosovo-1898967699.html
Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод
Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод - РИА Новости, 27.09.2023
Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод
Сербскую православную церковь (СПЦ) и сербов хотят убрать из Косово, поэтому обвиняют в причастности к столкновениям на севере края, заявил Синод СПЦ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:17
2023-09-27T15:18
религия
в мире
косово
приштина
сербская православная церковь
евросоюз
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_3ed439bbe228955b413efeafd8ee57e8.jpg
БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Сербскую православную церковь (СПЦ) и сербов хотят убрать из Косово, поэтому обвиняют в причастности к столкновениям на севере края, заявил Синод СПЦ. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. Траур по погибшим объявлен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. "С сожалением констатируем, что многие в Приштине и мире, и что намного трагичнее, в Белграде, с различных идеологических полюсов, не выбирая средств, пытаются СПЦ представить участником, даже виновником конфликта и трагических событий. Цель тех, кто любой ценой хочет втянуть церковь в трагические конфликты – чтобы СПЦ со своими верующими пропала из Косово и Метохии", - говорится в сообщении Синода. Отмечается, что Сербская православная церковь выражает соболезнования в связи с гибелью сербов и албанца в воскресенье и молится за межнациональный мир в крае. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
косово
приштина
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4e24e643e9d6cd8df63be2c7758610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, сербская православная церковь, евросоюз, белград (город)
Религия, В мире, Косово, Приштина, Сербская православная церковь, Евросоюз, Белград (город)
Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод

Синод: сербов обвиняют в причастности к столкновениям, чтобы убрать из Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Сербскую православную церковь (СПЦ) и сербов хотят убрать из Косово, поэтому обвиняют в причастности к столкновениям на севере края, заявил Синод СПЦ.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
Траур по погибшим объявлен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.
"С сожалением констатируем, что многие в Приштине и мире, и что намного трагичнее, в Белграде, с различных идеологических полюсов, не выбирая средств, пытаются СПЦ представить участником, даже виновником конфликта и трагических событий. Цель тех, кто любой ценой хочет втянуть церковь в трагические конфликты – чтобы СПЦ со своими верующими пропала из Косово и Метохии", - говорится в сообщении Синода.
Отмечается, что Сербская православная церковь выражает соболезнования в связи с гибелью сербов и албанца в воскресенье и молится за межнациональный мир в крае.
Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
1 июня, 08:00
 
РелигияВ миреКосовоПриштинаСербская православная церковьЕвросоюзБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала