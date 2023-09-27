Сербскую православную церковь и сербов хотят убрать из Косово, заявил синод
Синод: сербов обвиняют в причастности к столкновениям, чтобы убрать из Косово
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Сербскую православную церковь (СПЦ) и сербов хотят убрать из Косово, поэтому обвиняют в причастности к столкновениям на севере края, заявил Синод СПЦ.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска.
Траур по погибшим объявлен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.
"С сожалением констатируем, что многие в Приштине и мире, и что намного трагичнее, в Белграде, с различных идеологических полюсов, не выбирая средств, пытаются СПЦ представить участником, даже виновником конфликта и трагических событий. Цель тех, кто любой ценой хочет втянуть церковь в трагические конфликты – чтобы СПЦ со своими верующими пропала из Косово и Метохии", - говорится в сообщении Синода.
Отмечается, что Сербская православная церковь выражает соболезнования в связи с гибелью сербов и албанца в воскресенье и молится за межнациональный мир в крае.
Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.