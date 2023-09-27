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Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте - РИА Новости, 27.09.2023
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Религия
 
17:20 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kanada-1899008290.html
Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте
Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте - РИА Новости, 27.09.2023
Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте
Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что западные страны открыто поддерживают нацизм, и доказательством тому... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:20
2023-09-27T17:20
религия
канада
северный кавказ
украина
ярослав хунка
исмаил бердиев
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что западные страны открыто поддерживают нацизм, и доказательством тому является чествование на заседании канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. "Очередная бессовестная попытка восславить "героев" СС с участием президентов Канады и Украины показала на весь мир, каковы их планы. Западные страны не борются с нацизмом, наоборот – Запад всячески популяризует действия нацистов и помнит их, восславляет как может. Надо было додуматься до того, чтобы главы двух государств в ноги кланялись фашистам и на руках их носили, и всячески лелеяли. Ни стыда у них, ни памяти, ни совести", - сказал РИА Новости Бердиев. По словам религиозного деятеля, удивительно, что после случившегося ни Трюдо, ни Зеленский "от стыда перед всем миром не сгорели".
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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канада, северный кавказ, украина, ярослав хунка, исмаил бердиев
Религия, Канада, Северный Кавказ, Украина, Ярослав Хунка, Исмаил Бердиев
Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте

Муфтий Бердиев назвал историю с эсэсовцем в канадском парламенте бессовестной

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что западные страны открыто поддерживают нацизм, и доказательством тому является чествование на заседании канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
26 сентября, 08:00
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
«
"Очередная бессовестная попытка восславить "героев" СС с участием президентов Канады и Украины показала на весь мир, каковы их планы. Западные страны не борются с нацизмом, наоборот – Запад всячески популяризует действия нацистов и помнит их, восславляет как может. Надо было додуматься до того, чтобы главы двух государств в ноги кланялись фашистам и на руках их носили, и всячески лелеяли. Ни стыда у них, ни памяти, ни совести", - сказал РИА Новости Бердиев.
По словам религиозного деятеля, удивительно, что после случившегося ни Трюдо, ни Зеленский "от стыда перед всем миром не сгорели".
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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РелигияКанадаСеверный КавказУкраинаЯрослав ХункаИсмаил Бердиев
 
 
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