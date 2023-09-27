https://ria.ru/20230927/kanada-1899008290.html

Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте

Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте - РИА Новости, 27.09.2023

Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте

Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что западные страны открыто поддерживают нацизм, и доказательством тому... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:20

2023-09-27T17:20

2023-09-27T17:20

религия

канада

северный кавказ

украина

ярослав хунка

исмаил бердиев

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что западные страны открыто поддерживают нацизм, и доказательством тому является чествование на заседании канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. "Очередная бессовестная попытка восславить "героев" СС с участием президентов Канады и Украины показала на весь мир, каковы их планы. Западные страны не борются с нацизмом, наоборот – Запад всячески популяризует действия нацистов и помнит их, восславляет как может. Надо было додуматься до того, чтобы главы двух государств в ноги кланялись фашистам и на руках их носили, и всячески лелеяли. Ни стыда у них, ни памяти, ни совести", - сказал РИА Новости Бердиев. По словам религиозного деятеля, удивительно, что после случившегося ни Трюдо, ни Зеленский "от стыда перед всем миром не сгорели".

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230927/kanada-1898911231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канада, северный кавказ, украина, ярослав хунка, исмаил бердиев