Муфтий прокомментировал скандал с эсэсовцем в канадском парламенте
Муфтий Бердиев назвал историю с эсэсовцем в канадском парламенте бессовестной
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что западные страны открыто поддерживают нацизм, и доказательством тому является чествование на заседании канадского парламента бывшего эсэсовца Ярослава Хунки.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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"Очередная бессовестная попытка восславить "героев" СС с участием президентов Канады и Украины показала на весь мир, каковы их планы. Западные страны не борются с нацизмом, наоборот – Запад всячески популяризует действия нацистов и помнит их, восславляет как может. Надо было додуматься до того, чтобы главы двух государств в ноги кланялись фашистам и на руках их носили, и всячески лелеяли. Ни стыда у них, ни памяти, ни совести", - сказал РИА Новости Бердиев.
По словам религиозного деятеля, удивительно, что после случившегося ни Трюдо, ни Зеленский "от стыда перед всем миром не сгорели".