https://ria.ru/20230927/izrail-1899020585.html

МИД Израиля не стал комментировать чествование эсэсовца в Канаде

МИД Израиля не стал комментировать чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023

МИД Израиля не стал комментировать чествование эсэсовца в Канаде

Министерство иностранных дел Израиля пока воздерживается от комментариев по поводу скандала с приглашением и чествованием в парламенте Канады престарелого... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:54

2023-09-27T17:54

2023-09-27T20:44

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израиль

канада

ярослав хунка

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля пока воздерживается от комментариев по поводу скандала с приглашением и чествованием в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства. "Комментариев пока нет", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прояснить позицию Израиля в связи чествованием украинского нациста из дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады. Председатель Израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сообщил агентству, что от имени движения были направлены письма в израильское посольство в Канаде и в офис министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с просьбой "четко высказать официальную позицию страны" в связи с этим инцидентом. "Мы требуем, чтобы Израиль официально наконец-то высказал свою твёрдую позицию. Мы должны осудить поступок канадского парламента и не можем быть соучастниками поощрения украинских нацистов СС "Галичина", которые служили в повстанческой армии и были пособниками Гитлера", - подчеркнул Трапиров. Лидер израильских антифашистов заверил, что все письма дошли до своих адресатов. В пресс-службах офиса президента Израиля и парламента на соответствующие запросы РИА Новости не ответили. В прошлую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьера Канады Джастина Трюдо и Владимира Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной Армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник Рота объявил, что уходит в отставку.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230927/kanada-1898878345.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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в мире, израиль, канада, ярослав хунка