https://ria.ru/20230927/fond-1898968651.html
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей - РИА Новости, 27.09.2023
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей
С начала текущего года бизнес Подмосковья заключил с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:19
2023-09-27T15:19
2023-09-27T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С начала текущего года бизнес Подмосковья заключил с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям взять кредиты на 15,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."В 2023 году с региональным гарантийным фондом заключено уже 830 таких договоров. Эта поддержка позволяет МСП Подмосковья привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов, приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач, стоящих перед бизнесом", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что за первое полугодие текущего года почти 600 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались поручительствами Московского областного гарантийного фонда. Они получили около 700 поручительств на шесть миллиардов рублей, сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 миллиарда рублей.Подробности о получении поручительств и деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.
https://ria.ru/20230803/torgovlya-1887993450.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f929377ad558d349e96bbbc81478d9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С начала текущего года бизнес Подмосковья заключил с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям взять кредиты на 15,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В 2023 году с региональным гарантийным фондом заключено уже 830 таких договоров. Эта поддержка позволяет МСП Подмосковья
привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов, приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач, стоящих перед бизнесом", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что за первое полугодие текущего года почти 600 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались поручительствами Московского областного гарантийного фонда. Они получили около 700 поручительств на шесть миллиардов рублей, сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 миллиарда рублей.
Подробности о получении поручительств и деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.
Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах