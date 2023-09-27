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Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:19 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/fond-1898968651.html
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей - РИА Новости, 27.09.2023
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей
С начала текущего года бизнес Подмосковья заключил с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:19
2023-09-27T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С начала текущего года бизнес Подмосковья заключил с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям взять кредиты на 15,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."В 2023 году с региональным гарантийным фондом заключено уже 830 таких договоров. Эта поддержка позволяет МСП Подмосковья привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов, приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач, стоящих перед бизнесом", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что за первое полугодие текущего года почти 600 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались поручительствами Московского областного гарантийного фонда. Они получили около 700 поручительств на шесть миллиардов рублей, сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 миллиарда рублей.Подробности о получении поручительств и деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.
https://ria.ru/20230803/torgovlya-1887993450.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 15,8 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С начала текущего года бизнес Подмосковья заключил с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям взять кредиты на 15,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В 2023 году с региональным гарантийным фондом заключено уже 830 таких договоров. Эта поддержка позволяет МСП Подмосковья привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов, приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач, стоящих перед бизнесом", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что за первое полугодие текущего года почти 600 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались поручительствами Московского областного гарантийного фонда. Они получили около 700 поручительств на шесть миллиардов рублей, сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 миллиарда рублей.
Подробности о получении поручительств и деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.
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