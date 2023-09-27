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В Херсонской области на ремонт дорог направят три миллиарда рублей - РИА Новости, 27.09.2023
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17:21 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/dorogi-1899008802.html
В Херсонской области на ремонт дорог направят три миллиарда рублей
В Херсонской области на ремонт дорог направят три миллиарда рублей - РИА Новости, 27.09.2023
В Херсонской области на ремонт дорог направят три миллиарда рублей
В Херсонской области на ремонт региональных дорог направят 3 миллиарда рублей, средства выделены "Росавтодором", сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:21
2023-09-27T17:21
херсонская область
андрей алексеенко
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
россия
автомобильные дороги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. В Херсонской области на ремонт региональных дорог направят 3 миллиарда рублей, средства выделены "Росавтодором", сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Средства на ремонт этих 164 км региональных трасс - 3 миллиарда рублей, выделены "Росавтодором", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, ремонт участков областных дорог уже начат. "Скоро начнем ремонт подхода к Скадовску, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал и сами мосты", - подчеркнул Алексеенко. Он отметил, что продолжается ремонт херсонского участка федеральной трассы Мелитополь-Джанкой, главных улиц райцентров области, а также второстепенных и сельских дорог.
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херсонская область , андрей алексеенко, федеральное дорожное агентство (росавтодор), россия, автомобильные дороги
Херсонская область , Андрей Алексеенко, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Россия, Автомобильные дороги
В Херсонской области на ремонт дорог направят три миллиарда рублей

Росавтодор: в Херсонской области на ремонт дорог направят три миллиарда рублей

© РИА НовостиДорога в Херсонской области
Дорога в Херсонской области
© РИА Новости
Дорога в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. В Херсонской области на ремонт региональных дорог направят 3 миллиарда рублей, средства выделены "Росавтодором", сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"Средства на ремонт этих 164 км региональных трасс - 3 миллиарда рублей, выделены "Росавтодором", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, ремонт участков областных дорог уже начат.
"Скоро начнем ремонт подхода к Скадовску, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал и сами мосты", - подчеркнул Алексеенко.
Он отметил, что продолжается ремонт херсонского участка федеральной трассы Мелитополь-Джанкой, главных улиц райцентров области, а также второстепенных и сельских дорог.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)РоссияАвтомобильные дороги
 
 
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