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Путин попросил Мурашко разобраться в ситуации с приборами для диабетиков

Путин попросил Мурашко разобраться в ситуации с приборами для диабетиков - РИА Новости, 27.09.2023

Путин попросил Мурашко разобраться в ситуации с приборами для диабетиков

Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проанализировать информацию "Народного фронта" о проблемах в регионах с доступностью... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:37

2023-09-27T16:37

2023-09-27T16:37

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общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

диабет

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проанализировать информацию "Народного фронта" о проблемах в регионах с доступностью устройств непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков, и представить через неделю предложения по решению проблемы. "Михаил Альбертович (Мурашко), у меня к вам просьба, вы обязательно посмотрите на ту информацию, которая "Народным фронтом" получена, и через недельку мне все-таки еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему в нужном нам направлении... Прошу вас проанализировать и мне отдельно доложить", - сказал Путин на совещании с кабмином в среду. Руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, выступая на совещании, рассказал о проблемах с доступностью устройств непрерывного мониторинга глюкозы. "То что касается тест-полосок и глюкометров, у нас поступает минимальное количество обращений, а вот что касается доступности устройств непрерывного мониторинга глюкозы, здесь есть определенные сложности. Мы на этой неделе опросили 4200 человек, из них две трети - это родители детей-диабетиков - самая трудная категория, и общие цифры нам показывают, что более 70% из опрошенных сталкивались с дефицитом устройств, более 80% опрошенных - с дефицитом расходников к этим устройствам", - сообщил он. По его словам, эти устройства в первую очередь необходимы детям от 0 до 4 лет, которые не могут самостоятельно колоть себе инсулин. Путин поинтересовался у Кузнецова, как он оценивает действия правительства по решению этих проблем. "Просто регистрации двух дополнительных устройств не достаточно. Нужно, чтобы Минздрав разработал программу и закупил в нужном объеме или помог регионам закупить в нужном объеме и выдать людям эти системы... Сейчас ситуация выглядит следующим образом: (получают устройство) через решение судов либо через очень длительное ожидание", - пояснил он.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, диабет