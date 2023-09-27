Рейтинг@Mail.ru
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 27.09.2023 (обновлено: 17:45 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/delo-1899017691.html
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2023
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело
Следственный комитет России после столкновения катера и резиновой лодки, в результате которого погиб мужчина, возбудил уголовное дело о нарушении правил... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:40
2023-09-27T17:45
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899018404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_609393d8d3e0315cb14828bd0d59f6b3.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следственный комитет России после столкновения катера и резиновой лодки, в результате которого погиб мужчина, возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По факту столкновения двух лодок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, утром 27 сентября поступило сообщение о том, что в акватории реки Волга Волгоградского водохранилища в 300 метрах от берега села Усть-Курдюм Саратова, напротив туристической базы отдыха, столкнулись две лодки, одна из которых - резиновая с подвесным двигателем. Управлявший ею 62-летний мужчина скончался. Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства.
https://ria.ru/20230923/kater-1898236878.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899018404_151:0:1129:734_1920x0_80_0_0_d7cef227647265c68e189dc3c3df37f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после столкновения катера и лодки на Волге в Саратове

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ/TelegramВ Саратове возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух лодок
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух лодок - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ/Telegram
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух лодок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следственный комитет России после столкновения катера и резиновой лодки, в результате которого погиб мужчина, возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"По факту столкновения двух лодок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром 27 сентября поступило сообщение о том, что в акватории реки Волга Волгоградского водохранилища в 300 метрах от берега села Усть-Курдюм Саратова, напротив туристической базы отдыха, столкнулись две лодки, одна из которых - резиновая с подвесным двигателем. Управлявший ею 62-летний мужчина скончался.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства.
Чиркейское водохранилище в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере
23 сентября, 19:12
 
ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала