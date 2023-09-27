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После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2023
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело
Следственный комитет России после столкновения катера и резиновой лодки, в результате которого погиб мужчина, возбудил уголовное дело о нарушении правил... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:40
2023-09-27T17:40
2023-09-27T17:45
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следственный комитет России после столкновения катера и резиновой лодки, в результате которого погиб мужчина, возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По факту столкновения двух лодок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, утром 27 сентября поступило сообщение о том, что в акватории реки Волга Волгоградского водохранилища в 300 метрах от берега села Усть-Курдюм Саратова, напротив туристической базы отдыха, столкнулись две лодки, одна из которых - резиновая с подвесным двигателем. Управлявший ею 62-летний мужчина скончался. Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства.
https://ria.ru/20230923/kater-1898236878.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения двух лодок на Волге в Саратове завели уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после столкновения катера и лодки на Волге в Саратове