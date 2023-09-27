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В России безработица осталась на историческом минимуме в августе - РИА Новости, 27.09.2023
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19:12 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/bezrabotitsa-1899038109.html
В России безработица осталась на историческом минимуме в августе
В России безработица осталась на историческом минимуме в августе - РИА Новости, 27.09.2023
В России безработица осталась на историческом минимуме в августе
Безработица в России в августе 2023 года второй месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:12
2023-09-27T19:12
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
максим решетников
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Безработица в России в августе 2023 года второй месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%, следует из доклада Росстата. "В августе 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. В июле Росстат также оценивал безработицу в 3%. При этом если в июле общая численность безработных в РФ составляла 2,276 миллиона человек, то в августе она опустилась до 2,268 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 600 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 500 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 400 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2023 года составила 76,5 миллиона человек. Как ранее в сентябре говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом. Возглавляемое им ведомство прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%. Там считают риск, связанный с напряженностью на рынке труда, одним из наиболее существенных внутренних рисков для развития экономики.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, максим решетников, федеральная служба по труду и занятости (роструд), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Максим Решетников, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Экономика
В России безработица осталась на историческом минимуме в августе

Росстат: безработица в РФ в августе сохранила минимальный уровень в три процента

© Depositphotos.com / gstockstudioСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Depositphotos.com / gstockstudio
Сотрудники офиса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Безработица в России в августе 2023 года второй месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%, следует из доклада Росстата.
"В августе 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.
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В июле Росстат также оценивал безработицу в 3%. При этом если в июле общая численность безработных в РФ составляла 2,276 миллиона человек, то в августе она опустилась до 2,268 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 600 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 500 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 400 тысяч человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2023 года составила 76,5 миллиона человек.
Как ранее в сентябре говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом. Возглавляемое им ведомство прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%. Там считают риск, связанный с напряженностью на рынке труда, одним из наиболее существенных внутренних рисков для развития экономики.
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