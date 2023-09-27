https://ria.ru/20230927/agrarii-1898926786.html
Более 300 молодых ивановских аграриев получили господдержку
Более 300 молодых ивановских аграриев получили господдержку - РИА Новости, 27.09.2023
Более 300 молодых ивановских аграриев получили господдержку
Региональная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты при трудоустройстве позволила с 2017 года привлечь на работу в агропромышленный... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:33
2023-09-27T13:33
2023-09-27T13:40
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. Региональная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты при трудоустройстве позволила с 2017 года привлечь на работу в агропромышленный комплекс Ивановской области 305 молодых специалистов и рабочих массовых профессий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Сейчас для привлечения студентов и молодых специалистов в АПК региона действует ряд мер государственной поддержки. Так, губернатор Станислав Воскресенский поддержал инициативу по ежегодной индексации размера единовременной выплаты. Это позволило значительно увеличить объем поддержки и число получателей", – сказал собеседник агентства.По его словам, для каждого специалиста в 2017 году размер единовременной выплаты увеличился с 25 тысяч рублей более чем в четыре раза – до 110 тысяч рублей в 2023 году. В этом году правом на выплату уже воспользовались 37 человек, а всего ее смогут получить 60 молодых специалистов, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 6,6 миллиона рублей.В пресс-службе уточняют, что для популяризации сельского хозяйства и привлечения кадров в отрасль в Ивановской области также запустили проект "Агроклассы". Его цель – познакомить школьников с аграрными профессиями, помочь им определиться с будущей профессией и показать важность сельского хозяйства для экономики."Задача агроклассов – популяризировать сельское хозяйство для молодежи. Хочется, чтобы большая часть этих ребят выбрала дальнейшую учебу по сельскохозяйственному направлению. Обучение в агроклассе – прекрасная возможность для школьников познакомиться с азами будущей профессии, почувствовать необходимость и значимость труда на земле", – привели в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Дениса Черкесова, который встретился с учениками агрокласса средней школы деревни Большое Клочково.В агроклассе школьники пройдут теоретический курс по направлению растениеводства, ознакомятся с технологиями выращивания, удобрения и ухода за основными сельхозкультурами. Практические занятия будут проходить на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона.
https://ria.ru/20230925/agrarii-1898588388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский
Ивановская область, Станислав Воскресенский
ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. Региональная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты при трудоустройстве позволила с 2017 года привлечь на работу в агропромышленный комплекс Ивановской области 305 молодых специалистов и рабочих массовых профессий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Сейчас для привлечения студентов и молодых специалистов в АПК региона действует ряд мер государственной поддержки. Так, губернатор Станислав Воскресенский
поддержал инициативу по ежегодной индексации размера единовременной выплаты. Это позволило значительно увеличить объем поддержки и число получателей", – сказал собеседник агентства.
Ивановские аграрии начали обучение в "Школе фермера"
По его словам, для каждого специалиста в 2017 году размер единовременной выплаты увеличился с 25 тысяч рублей более чем в четыре раза – до 110 тысяч рублей в 2023 году. В этом году правом на выплату уже воспользовались 37 человек, а всего ее смогут получить 60 молодых специалистов, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 6,6 миллиона рублей.
В пресс-службе уточняют, что для популяризации сельского хозяйства и привлечения кадров в отрасль в Ивановской области также запустили проект "Агроклассы". Его цель – познакомить школьников с аграрными профессиями, помочь им определиться с будущей профессией и показать важность сельского хозяйства для экономики.
"Задача агроклассов – популяризировать сельское хозяйство для молодежи. Хочется, чтобы большая часть этих ребят выбрала дальнейшую учебу по сельскохозяйственному направлению. Обучение в агроклассе – прекрасная возможность для школьников познакомиться с азами будущей профессии, почувствовать необходимость и значимость труда на земле", – привели в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Дениса Черкесова, который встретился с учениками агрокласса средней школы деревни Большое Клочково.
В агроклассе школьники пройдут теоретический курс по направлению растениеводства, ознакомятся с технологиями выращивания, удобрения и ухода за основными сельхозкультурами. Практические занятия будут проходить на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона.