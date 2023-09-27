https://ria.ru/20230927/agrarii-1898926786.html

Более 300 молодых ивановских аграриев получили господдержку

Более 300 молодых ивановских аграриев получили господдержку - РИА Новости, 27.09.2023

Более 300 молодых ивановских аграриев получили господдержку

Региональная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты при трудоустройстве позволила с 2017 года привлечь на работу в агропромышленный... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:33

2023-09-27T13:33

2023-09-27T13:40

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. Региональная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты при трудоустройстве позволила с 2017 года привлечь на работу в агропромышленный комплекс Ивановской области 305 молодых специалистов и рабочих массовых профессий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Сейчас для привлечения студентов и молодых специалистов в АПК региона действует ряд мер государственной поддержки. Так, губернатор Станислав Воскресенский поддержал инициативу по ежегодной индексации размера единовременной выплаты. Это позволило значительно увеличить объем поддержки и число получателей", – сказал собеседник агентства.По его словам, для каждого специалиста в 2017 году размер единовременной выплаты увеличился с 25 тысяч рублей более чем в четыре раза – до 110 тысяч рублей в 2023 году. В этом году правом на выплату уже воспользовались 37 человек, а всего ее смогут получить 60 молодых специалистов, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 6,6 миллиона рублей.В пресс-службе уточняют, что для популяризации сельского хозяйства и привлечения кадров в отрасль в Ивановской области также запустили проект "Агроклассы". Его цель – познакомить школьников с аграрными профессиями, помочь им определиться с будущей профессией и показать важность сельского хозяйства для экономики."Задача агроклассов – популяризировать сельское хозяйство для молодежи. Хочется, чтобы большая часть этих ребят выбрала дальнейшую учебу по сельскохозяйственному направлению. Обучение в агроклассе – прекрасная возможность для школьников познакомиться с азами будущей профессии, почувствовать необходимость и значимость труда на земле", – привели в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Дениса Черкесова, который встретился с учениками агрокласса средней школы деревни Большое Клочково.В агроклассе школьники пройдут теоретический курс по направлению растениеводства, ознакомятся с технологиями выращивания, удобрения и ухода за основными сельхозкультурами. Практические занятия будут проходить на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона.

https://ria.ru/20230925/agrarii-1898588388.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский