https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html
НАТО пытается возобновить экспорт зерна с Украины, заявили в Киеве
НАТО пытается возобновить экспорт зерна с Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.09.2023
НАТО пытается возобновить экспорт зерна с Украины, заявили в Киеве
В НАТО рассматривают различные варианты возобновления экспорта украинской агропродукции по Черному морю, о принятии окончательного решения и создании... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:36
2023-09-26T21:36
2023-09-26T21:59
россия
черное море
украина
наталья галибаренко
владимир путин
оон
нато
зерновая сделка
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В НАТО рассматривают различные варианты возобновления экспорта украинской агропродукции по Черному морю, о принятии окончательного решения и создании защищенного "зернового коридора" говорить рано, сообщила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко. "Союзники по НАТО рассматривают разные варианты возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, но говорить об окончательных решениях рано", - приводит слова Галибаренко украинское агентство Укринформ. Комментируя возможность сопровождения судов с зерном кораблями НАТО, дипломат выразила мнение, что сейчас это возможно только в территориальных водах стран альянса, передает агентство. Она отметила, что некоторые из стран-членов альянса отрицают возможность создания защищенного коридора для сопровождения гражданских коммерческих судов с украинским зерном по соображениям безопасности. Так, по ее словам, турецкая сторона пытается возобновить инициативу по поставкам зерна в том варианте, в котором она была раньше. "Но говорить о том, до чего мы дойдем в этих дискуссиях, пока преждевременно", - резюмировала Галибаренко. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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россия, черное море, украина, наталья галибаренко, владимир путин, оон, нато, зерновая сделка
Россия, Черное море, Украина, Наталья Галибаренко, Владимир Путин, ООН, НАТО, Зерновая сделка
НАТО пытается возобновить экспорт зерна с Украины, заявили в Киеве
Галибаренко: НАТО рассматривает варианты возобновления экспорта зерна с Украины
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В НАТО рассматривают различные варианты возобновления экспорта украинской агропродукции по Черному морю, о принятии окончательного решения и создании защищенного "зернового коридора" говорить рано, сообщила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко.
"Союзники по НАТО рассматривают разные варианты возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, но говорить об окончательных решениях рано", - приводит слова Галибаренко украинское агентство Укринформ.
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Комментируя возможность сопровождения судов с зерном кораблями НАТО, дипломат выразила мнение, что сейчас это возможно только в территориальных водах стран альянса, передает агентство. Она отметила, что некоторые из стран-членов альянса отрицают возможность создания защищенного коридора для сопровождения гражданских коммерческих судов с украинским зерном по соображениям безопасности.
Так, по ее словам, турецкая сторона пытается возобновить инициативу по поставкам зерна в том варианте, в котором она была раньше. "Но говорить о том, до чего мы дойдем в этих дискуссиях, пока преждевременно", - резюмировала Галибаренко.
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ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
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