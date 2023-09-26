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СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 26.09.2023 (обновлено: 14:34 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898717502.html
СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины
СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим скандалом в Канаде показал повседневность Украины, пишет издания Jungle Welt. "Ведь чествование нацистов уже давно... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:51
2023-09-26T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
канада
украина
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим скандалом в Канаде показал повседневность Украины, пишет издания Jungle Welt. "Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов"*, которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина", — говорится в публикации. В статье отмечается, что после этого политического краха с выступлением нациста единственное, что остается Канаде — это ограничение ущерба. Но оправдания чиновников звучат не правдоподобно, ведь правительство, особенно заместитель премьер-министра Канады Христина Фриланд, и Либеральная партия с 1940-х годов поддерживают тесные связи с влиятельным лобби фашистской организации "Украинские националисты". По мнению автора, при антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих парламентариев. Вылетело из головы и то, что канадские солдаты воевали на Западном фронте Второй мировой войны не вместе с эсэсовцами, а против них, резюмировалось в материале. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898687071.html
https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html
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в мире, владимир зеленский, канада, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Канада, Украина, Россия
СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины

Jungle Welt: Зеленский скандалом в Канаде случайно показал ситуацию на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим скандалом в Канаде показал повседневность Украины, пишет издания Jungle Welt.

"Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов"*, которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что после этого политического краха с выступлением нациста единственное, что остается Канаде — это ограничение ущерба. Но оправдания чиновников звучат не правдоподобно, ведь правительство, особенно заместитель премьер-министра Канады Христина Фриланд, и Либеральная партия с 1940-х годов поддерживают тесные связи с влиятельным лобби фашистской организации "Украинские националисты".

По мнению автора, при антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих парламентариев. Вылетело из головы и то, что канадские солдаты воевали на Западном фронте Второй мировой войны не вместе с эсэсовцами, а против них, резюмировалось в материале.
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На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКанадаУкраинаРоссия
 
 
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