https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898717502.html

СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины

СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим скандалом в Канаде показал повседневность Украины, пишет издания Jungle Welt. "Ведь чествование нацистов уже давно... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:51

2023-09-26T13:51

2023-09-26T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

канада

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_382:99:1011:453_1920x0_80_0_0_51a4ef51b67c16fc299e85c0d00aa307.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим скандалом в Канаде показал повседневность Украины, пишет издания Jungle Welt. "Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов"*, которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина", — говорится в публикации. В статье отмечается, что после этого политического краха с выступлением нациста единственное, что остается Канаде — это ограничение ущерба. Но оправдания чиновников звучат не правдоподобно, ведь правительство, особенно заместитель премьер-министра Канады Христина Фриланд, и Либеральная партия с 1940-х годов поддерживают тесные связи с влиятельным лобби фашистской организации "Украинские националисты". По мнению автора, при антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих парламентариев. Вылетело из головы и то, что канадские солдаты воевали на Западном фронте Второй мировой войны не вместе с эсэсовцами, а против них, резюмировалось в материале. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898687071.html

https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html

канада

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, канада, украина, россия