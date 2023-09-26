СМИ: Зеленский случайно продемонстрировал судьбу Украины
Jungle Welt: Зеленский скандалом в Канаде случайно показал ситуацию на Украине
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим скандалом в Канаде показал повседневность Украины, пишет издания Jungle Welt.
"Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов"*, которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина", — говорится в публикации.
"Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов"*, которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что после этого политического краха с выступлением нациста единственное, что остается Канаде — это ограничение ущерба. Но оправдания чиновников звучат не правдоподобно, ведь правительство, особенно заместитель премьер-министра Канады Христина Фриланд, и Либеральная партия с 1940-х годов поддерживают тесные связи с влиятельным лобби фашистской организации "Украинские националисты".
По мнению автора, при антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих парламентариев. Вылетело из головы и то, что канадские солдаты воевали на Западном фронте Второй мировой войны не вместе с эсэсовцами, а против них, резюмировалось в материале.
По мнению автора, при антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих парламентариев. Вылетело из головы и то, что канадские солдаты воевали на Западном фронте Второй мировой войны не вместе с эсэсовцами, а против них, резюмировалось в материале.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
* Запрещенная в России террористическая организация.