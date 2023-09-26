Рейтинг@Mail.ru
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:49 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/zarplaty-1898773373.html
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам - РИА Новости, 26.09.2023
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам
Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:49
2023-09-26T16:49
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149498/69/1494986952_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_d103c533a1a16660d3c9ce3d7379534e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Губернатор выступил во вторник на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва. "Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 миллиарда рублей. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 миллиарда рублей направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы региона, обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина. По решению губернатора с этого же времени по всем прочим категориям работников бюджетной сферы в государственных учреждениях Ярославской области фонд оплаты труда станет больше на 5%. Это коснется более чем 100 тысяч жителей региона. В начале года правительство области уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%. "С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам", - добавил Михаил Евраев. Также на заседании губернатор отметил, что областное правительство приступает к работе над бюджетом на следующий трехлетний период, и до 1 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Яроблдуму. Глава региона подчеркнул, что областное правительство вместе с депутатами "должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики".
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898756856.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149498/69/1494986952_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_004da5ccc82af003236093641c40c4d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума, зарплата
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума, Зарплата
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам

Более 1,2 миллиарда рублей направят на повышение зарплат ярославским бюджетникам

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Губернатор выступил во вторник на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва.
«
"Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 миллиарда рублей. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 миллиарда рублей направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы региона, обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина. По решению губернатора с этого же времени по всем прочим категориям работников бюджетной сферы в государственных учреждениях Ярославской области фонд оплаты труда станет больше на 5%. Это коснется более чем 100 тысяч жителей региона.
В начале года правительство области уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%.
«
"С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам", - добавил Михаил Евраев.
Также на заседании губернатор отметил, что областное правительство приступает к работе над бюджетом на следующий трехлетний период, и до 1 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Яроблдуму. Глава региона подчеркнул, что областное правительство вместе с депутатами "должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В России увеличат зарплаты всем госслужащим, в том числе президенту
15:51
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная ДумаЗарплата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала