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Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам

Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам - РИА Новости, 26.09.2023

Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам

Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:49

2023-09-26T16:49

2023-09-26T16:49

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ярославская областная дума

зарплата

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Губернатор выступил во вторник на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва. "Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 миллиарда рублей. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 миллиарда рублей направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы региона, обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина. По решению губернатора с этого же времени по всем прочим категориям работников бюджетной сферы в государственных учреждениях Ярославской области фонд оплаты труда станет больше на 5%. Это коснется более чем 100 тысяч жителей региона. В начале года правительство области уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%. "С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам", - добавил Михаил Евраев. Также на заседании губернатор отметил, что областное правительство приступает к работе над бюджетом на следующий трехлетний период, и до 1 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Яроблдуму. Глава региона подчеркнул, что областное правительство вместе с депутатами "должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики".

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898756856.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума, зарплата