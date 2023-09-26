https://ria.ru/20230926/zarplaty-1898773373.html
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам - РИА Новости, 26.09.2023
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам
Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:49
2023-09-26T16:49
2023-09-26T16:49
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
зарплата
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Губернатор выступил во вторник на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва. "Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 миллиарда рублей. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 миллиарда рублей направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы региона, обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина. По решению губернатора с этого же времени по всем прочим категориям работников бюджетной сферы в государственных учреждениях Ярославской области фонд оплаты труда станет больше на 5%. Это коснется более чем 100 тысяч жителей региона. В начале года правительство области уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%. "С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам", - добавил Михаил Евраев. Также на заседании губернатор отметил, что областное правительство приступает к работе над бюджетом на следующий трехлетний период, и до 1 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Яроблдуму. Глава региона подчеркнул, что областное правительство вместе с депутатами "должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики".
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898756856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума, зарплата
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума, Зарплата
Ярославские власти анонсировали очередное повышение зарплат бюджетникам
Более 1,2 миллиарда рублей направят на повышение зарплат ярославским бюджетникам
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 1,2 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Губернатор выступил во вторник на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва.
«
"Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 миллиарда рублей. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 миллиарда рублей направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы региона, обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина. По решению губернатора с этого же времени по всем прочим категориям работников бюджетной сферы в государственных учреждениях Ярославской области фонд оплаты труда станет больше на 5%. Это коснется более чем 100 тысяч жителей региона.
В начале года правительство области уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%.
«
"С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам", - добавил Михаил Евраев.
Также на заседании губернатор отметил, что областное правительство приступает к работе над бюджетом на следующий трехлетний период, и до 1 ноября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Яроблдуму. Глава региона подчеркнул, что областное правительство вместе с депутатами "должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики".
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