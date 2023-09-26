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Новые правила и старые запреты в разных странах: что нужно знать туристам

Новые правила и старые запреты в разных странах: что нужно знать туристам - РИА Новости, 26.09.2023

Новые правила и старые запреты в разных странах: что нужно знать туристам

На Бали обещают еще пристальнее следить за поведением иностранцев, к этому привлекут и отели. Еще в мае там опубликовали памятку, что именно нельзя делать... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T09:01

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На Бали обещают еще пристальнее следить за поведением иностранцев, к этому привлекут и отели. Еще в мае там опубликовали памятку, что именно нельзя делать путешественникам. В Европу не стоит въезжать на собственном автомобиле — могут конфисковать, да и мобильные телефоны под вопросом. Безвиз с Ираном набирает обороты, однако туристам, особенно женщинам, стоит быть внимательнее. О новых и уже действующих, но неочевидных запретах для отдыхающих — в материале РИА Новости."Обнаженный мужчина" едет в ЕвропуКаждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в Евросоюз на личном автомобиле. Новый смысл приобрела фраза "Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл" из культового фильма "Терминатор". Появились мемы с известными картинами "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Обнаженный мужчина" Густава Климта — мол, именно в таком виде гражданам России нужно пересекать границу европейских стран.В сентябре Еврокомиссия опубликовала пояснение, где сообщила, что санкции подразумевают и запрет на ввоз в ЕС личных вещей россиян: косметики, чемоданов, мобильных телефонов, ноутбуков, изделий из кожи и меха, средств личной гигиены.Еще до этого документа автомобили у граждан России изымали в Германии. Латвия, Эстония, Литва, Финляндия и Польша запретили въезд на свою территорию легковых машин с российскими номерами. Зато посольство Франции объявило, что страна не намерена вводить такие ограничения. Еврокомиссия внесла поправки, предлагающие применять запрет не обязательно, а "соразмерно и разумно". Но эксперты рекомендуют не рисковать: решение может зависеть даже от конкретного таможенника.Не стойте на автобане, не купайтесь в фонтанеЭто самые серьезные, но не единственные запреты в Европе. "Например, в Германии никому нельзя останавливаться на автобанах, даже если кончился бензин, — говорит Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок "Ракета". — Также нельзя идти по трассе пешком. Штраф за нарушение этих правил может достигать 100 евро".В сентябре итальянские полицейские оштрафовали на 450 евро двух австралийских туристок, купавшихся в фонтане Треви в Риме. Власти Венеции еще в 2009-м запретили кормить голубей на площади Сан-Марко. С 2017-го с пляжей Сардинии нельзя вывозить песок. "В итальянской Флоренции действует постановление, запрещающее как туристам, так и местным жителям перекусывать на тротуарах, бордюрах и порогах исторического центра города, — рассказывает Дарья Зубрицкая. — Нарушение правила обойдется путешественнику взысканием в размере от 150 до 500 евро".По ее словам, в Испании за прогулку по курортному городу в купальнике или плавках полиция оштрафует на 120 евро. А за слишком медленный переход проезжей части — на 80. Власти Майорки за использование пляжного душа не по назначению (например, для мытья фруктов) будут взыскивать с путешественников почти по 800 евро. Без вейпов и пакетовЮго-Восточная Азия сейчас актуальнее для россиян, чем Европа. Там запретов тоже много. Например, в Таиланде крупные денежные взыскания предписаны за нарушения режима в нацпарках. Много шуму наделал случай, когда туристку из России приговорили к огромному штрафу за кормление рыб в морском заповеднике.За курение на пляже может грозить не только финансовое наказание, но и тюрьма. Абсолютно запрещено ввозить в страну электронные сигареты, вейпы и подобные устройства.Нельзя неуважительно относиться к королю страны. Даже смятая купюра с его изображением может стать поводом для ареста.На Бали в новых правилах указано: "Иностранным туристам запрещается: вход в огороженную зону священных мест, таких как храмы, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; лазанье по священным деревьям; поведение, оскверняющее священные места и храмы, такое как фотографирование в нескромной одежде/без одежды".Путешественникам нельзя "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять озера, родники, реки, море и общественные места, а также использовать одноразовые пластиковые пакеты и соломинки.Кстати, пакеты запрещены и, например, в Танзании. Туристам советуют не упаковывать в них вещи, а покупки из Duty Free перекладывать в другие сумки.В тюрьму за съемкуОчень острожными нужно быть с квадрокоптерами в разных странах. Например, как рассказывали в компании "Интурист", в Египет запрещено ввозить дроны и камеры GoPro. В Таиланд — можно, но нужно зарегистрировать."Был случай на Шри-Ланке, когда российский гражданин запустил коптер над городом, аппарат сел на крышу местного административного работника, и турист оказался в тюрьме. Тогда все кончилось нормально, — вспоминает старший преподаватель географии РАНХиГС Санкт-Петербург Дарья Дочкина. — Но полиция очень строго к этому относится. Если стоит знак, поверьте, лучше этого не делать: лишитесь техники, попадете на штраф, а возможно, и в тюрьму".Так же и с обычными фотоаппаратами. В некоторых странах существуют ограничения на фотографирование — прежде всего в местах с военными или политическими объектами. Не стоит снимать людей без их согласия, особенно в мусульманских государствах.Без визы, но в платкеС 1 августа восстановили с Китаем и ввели с Ираном безвизовый режим для групп туристов. В компании China Travel рассказали, что никаких специфических правил и запретов в КНР практически нет. Но Дарья Дочкина отмечает, что в этой стране не рекомендуется публично критиковать правительство, так как это может повлечь юридические последствия.В Иране женщинам предписано носить одежду длиной до запястий и щиколоток, а волосы обязательно прикрывать шарфом или платком.Мужчинам не рекомендуют появляться в шортах, бриджах и майках.Как рассказывала РИА Новости гид Элина Монтасэри, нарушителей дресс-кода полиция может оштрафовать на 50 долларов и сделать пометку в паспорте, но это редкость.Да и в целом, говорит Дарья Дочкина, даже в крайне продвинутых странах Ближнего Востока, таких как ОАЭ, мужчины неодобрительно смотрят на женщин в коротких платьях и сарафанах, обнажающих декольте и руки.Пить можно, ввозить — нельзяВ Шардже полностью запрещен алкоголь, но ввозить его туда можно. В Иран — нельзя. Сигареты — не более двух пачек.На Мальдивах спиртное тоже под запретом. Ввозить нельзя, а употреблять можно только на островах-резортах, где не проживают местные жители."Обратите также внимание на таможенное законодательство места пребывания. Например, в Дубай нельзя ввозить секс-игрушки, — советует юрист Дмитрий Стренин. — За нарушение как минимум очень пристально досмотрят и изымут запрещенку. А как максимум — могут арестовать".Перед тем как брать с собой какие-либо лекарства, необходимо проверить, разрешен ли их провоз в страну посещения. Иногда бывает, что свободно продающиеся в России медикаменты относятся к наркотическим средствам в другом государстве. "Поэтому, чтобы не попасть в тюрьму за контрабанду наркотиков, изучите и этот момент тоже", — говорит юрист."Во многих странах наличие, продажа и потребление наркотиков — преступление, а наказание может быть самым суровым, вплоть до смертной казни, например, как в Индонезии", — предупреждает Дарья Дочкина.Правила узаконенные и нетУпоминает она и о неписаных правилах. Например, в Японии не стоит разговаривать по телефону в общественных местах — это считается неуважением к окружающим. В странах Средней Азии, таких как Узбекистан, принято уступать место пожилому, женщине, тем более беременной, ребенку и, конечно, человеку с ограниченными возможностями.По словам эксперта, всегда важно посвятить некоторое время изучению правил и запретов, действующих в стране, которую собираетесь посетить. Дмитрий Стренин уточняет: необязательно читать и переводить местный уголовный кодекс, но посмотреть "правовые" новости за последние несколько лет необходимо, потому что чаще всего судебные процессы над туристами освещаются в СМИ.Такая осведомленность, считает Дарья Дочкина, поможет избежать проблем с местными жителями и законом, а также получить от поездки наилучшие впечатления.

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, проблемы - туризм, европа, иран, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, юго-восточная азия, таиланд, индонезия, китай, оаэ, узбекистан