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Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2023

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:10

2023-09-26T02:10

2023-09-26T02:10

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Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.Его основными задачами являются повышение уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для человечества, а также о необходимости его полной ликвидации.Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Также, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Она была основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. Плюс была поддержана каждым из генеральных секретарей Организации Объединенных Наций.В ООН отмечают, что в настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 12512 единиц ядерного оружия. Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов.В декабре 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение о подготовке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования. Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации". 27 марта 2017 года в Генеральной Ассамблее ООН стартовали межправительственные переговоры по разработке текста конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако в конференции не приняли участие почти 40 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. 7 июля 2017 года договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) был принят при поддержке 122 государств-членов ООН, одна страна (Нидерланды) проголосовала против и одна (Сингапур) воздержалась. При этом в подготовке документа официально приняли участие 135 стран и неформально еще 14 государств. Основные лидеры процесса – Австрия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Нигерия и ЮАР. Договор запрещает странам разрабатывать, испытывать, производить, передавать, обладать, накапливать, применять или угрожать применением ядерного оружия или разрешать размещение ядерного оружия на своей территории. Он также запрещает им помогать, поощрять или побуждать кого-либо к участию в любом из этих действий. 20 сентября 2017 года документ был открыт для подписания. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 69 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". По мнению МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств".3 января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, китай, сша, оон, ядерное оружие