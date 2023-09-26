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Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений

Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений - РИА Новости, 26.09.2023

Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений

Войска Южного военного округа в 2023 году получат 5,5 тысяч единиц современных вооружений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:19

2023-09-26T13:19

2023-09-26T13:19

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Войска Южного военного округа в 2023 году получат 5,5 тысяч единиц современных вооружений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. По словам Шойгу, с начала года "количество офицеров в округе увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тысяч".

https://ria.ru/20230926/vdv-1898705267.html

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россия, сергей шойгу