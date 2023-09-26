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Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений - РИА Новости, 26.09.2023
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13:19 26.09.2023
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Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений
Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений - РИА Новости, 26.09.2023
Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений
Войска Южного военного округа в 2023 году получат 5,5 тысяч единиц современных вооружений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:19
2023-09-26T13:19
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Войска Южного военного округа в 2023 году получат 5,5 тысяч единиц современных вооружений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. По словам Шойгу, с начала года "количество офицеров в округе увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тысяч".
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россия, сергей шойгу
Россия, Сергей Шойгу
Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений

Шойгу: войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа
Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Войска Южного военного округа в 2023 году получат 5,5 тысяч единиц современных вооружений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры", - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
По словам Шойгу, с начала года "количество офицеров в округе увеличилось на 11 тысяч человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тысяч".
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